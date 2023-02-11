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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile başvurusu yaptı

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#Deprem#Gökhan Töre#Futbol
Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile başvurusu yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 21:20

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

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Türkiye'yi derinden sarsan deprem faciasının ardından tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı.

İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük kayıplar meydana gelirken birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kaldı.

Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre harekete geçerek koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı.

Buket Töre'nin açıklamalarında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileye depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

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#Deprem#Gökhan Töre#Futbol

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