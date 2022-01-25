"Burak Elmas da Fatih Terim de yüzde yüz sorumludur"

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1- Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray’ı yenip, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililere bu kritik galibiyeti getiren faktörler sizce nelerdi? Abdullah Avcı’nın maç içindeki hamleleri skorda ne denli etkili oldu?

BANU YELKOVAN: SADECE KALECiYE BAĞLAYAMAYIZ

Trabzonspor şu an futbolun ‘Bay Doğru’su gibi. Saha içinde ve dışında neredeyse her şeyi doğru yapıyorlar; sakin, kendilerinden emin ancak eksik yerlere tedbir de alarak temkinli ilerliyorlar. Kırılma anı olabilecek maçlarda kırılmadılar, dolayısıyla o psikolojiyi de iyi yönettiler. Bu karşılaşma özelinde galibiyeti getiren ana faktörse bence kaleci. Ama geride kalan haftaların tamamını kaleciyle anlatamayız. İlk 11’de oynayan, sonradan giren, yedek kalan tüm oyuncuların tamamının verdiği bir katkı var. Bunu iyi yöneten de Abdullah Avcı ve ekibi.

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GÜNTEKİN ONAY: ORTA SAHASI HATAYA ZORLADI

İkinci yarının başında yapılan Siopis hamlesi orta alandaki dengeleri değiştirdi ve Abdullah Avcı, yabancı kuralından dolayı Denswil’i çıkarıp genç Ahmetcan’ı sahaya sürerek risk aldı. Trabzonspor’un kadro kalitesi, özellikle de Bakasetas-Visca-Nwakaeme üçlüsü fark yarattı ve yoğun baskıyla birlikte bordo mavililer, Galatasaray’ı hataya zorladı. Bu baskı neticesinde de Trabzonspor’un G.Saray karşısında aradığı goller geldi.

MEHMET ARSLAN: HERKESiN BiRBiRiNE SAYGISI VAR

Kalite, kalite, kalite... Trabzon- spor ile Galatasaray arasındaki temel fark da, diğer takımlarla puan uçurumu yaratan unsur da bu. Teknik adamı ile futbolcusu ile yönetimi ile ideale yakın bir yönetim tarzı yakaladı Trabzonspor. Hocasına saygı duyan, onore eden bir başkan, hocasına saygı duyan futbolcu vs vs. Siz bunları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da bu sezon görebildiniz mi? Tam aksini yaşadılar. O zaman sonuç ortada. Şaşırmamak lazım.

2- Beşiktaş’ta hemen herkes Michy batshuayi’yi Vincent abuobakar ile kıyaslıyor ama istatistiklerine baktığımızda iki futbolcu neredeyse eşit. Bu bağlamda batshuayi’nin bu kadar çok eleştirilmesi ve tartışılması haksızlık değil mi?

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MEHMET ARSLAN: GEÇEN YILKi TAKIM BiR ŞAMPiYONDU BU SEzONKi iSE ORTA SIRALARDA

Kritik maçlarda attığınız goller farklı, istatistiklere geçen diğer goller farklı. Aboubakar’ın yarattığı fark buydu sanırım. Şurası bir gerçek; Aboubakar çok daha akılda kalıcı goller attı. Ve unutmayın ki, takımı liderdi. Onun golleri daha coşkuluydu. Oysa şu an Beşiktaş ligde orta sıralarda ve atılan goller aynı coşkuyu yaşatmıyor. Böyle bakınca da ‘Aboubakar daha başarılıydı’ izlenimi ortaya çıkıyor. Doğrusu o takım şampiyondu, bu takım orta sıralarda.

GÜNTEKiN ONAY: BATSHUAYi DE ÜST DÜzEY AMA...

Batshuayi çok koşuyor, mücadele ediyor ve çok fazla pozisyona giriyor ama bitirici vuruşlarda eksikleri var. Çok gol kaçırıyor. Vincent Aboubakar ile ikisi farklı tipte oyuncular. Dolayısıyla iki futbolcuyu birbirleriyle kıyaslamak yanlış. Ancak şunun altını özellikle çizelim; Michy Batshuayi üst düzey bir futbolcu. Gol atmaya başladıktan sonra belli bir istikrar yakalayacağını düşünüyorum.

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BANU YELKOVAN: BUNDAN DAHA iYi OLABiLiR

Batshuayi’nin kariyeri Aboubakar’dan daha iyi. Dünya sıralamasının 1 numarası Belçika’nın öne çıkan jenerasyonunun parçası, önde gelen isimlerindendi. İkisinin farkı Aboubakar’ın sezon başında daha çok etki yapıp hafızalara daha net kazınması olabilir. Batshuayi ise sezona kötü başladı ama son haftalarda takımın skor yükünü sırtlandı. Formunun zirvesinde mi? Değil. Daha iyi olabilir, o kesin. Bunu yapabilecek kaliteye ve yeteneğe sahip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

3- Galatasaray’da tartışılan en önemli soru şu: “Bu başarısız takımı kim kurdu?” Camianın bir bölümü Burak Elmas’ı, bazıları da Fatih Terim’i suçluyor. Sizce fatura kime kesilmeli?

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MEHMET ARSLAN: TAVUK VE YUMURTA SORUSU GiBi

“Yumurta mı tavuktan, tavuk mu, yumurtadan” sorusu gibi oldu. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bu yola birlikte çıktılar. Birlikte transfer ve bir plan yaptılar. Ancak bu plan yürümeyince Elmas faturayı Terim’e kesti ve yollar ayrıldı. Hesap şimdilik Fatih Terim’e kaldı. Ama sorumluluk ikisinin de omuzlarında. Burak Elmas da, Fatih Terim de Galatasaray’ın bu sezon yaşadığı hayal kırıklıklarından ve transferlerden yüzde yüz sorumludur.

GÜNTEKiN ONAY: TRANSFERi YAPANLAR SORUMLU

Sezon başında bu transferleri kim yaptıysa sorumluluk onda. Bu durum açık ve net. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir kulübün seviyesini kaldıramayacak bir oyuncu kalitesi var. Romanya Ligi’nden getirilen Morutan ve Cicaldau kesinlikle yeterli değil. Bu kadar bonservis bedeli ödeyip de kadro kalitesini bu derece düşürmek tam bir iş bilmezlik örneği.

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BANU YELKOVAN: SÖYLENiLDiĞi KADAR KÖTÜ DEĞiL

Bu takım geçen sezon sadece tek golle şampiyonluğu kaybetti. Geçen senenin son maçındakiyle bu kadro 1-2 isim dışında aynı değil mi? O takımı kim kurmuştu? Bu durumun faturası yıldız kaleci Fernando Muslera’nın sakatlığı, stoper Marcao’nun ve Fatih Terim’in cezalarının gençleştirilmiş ve kırılganlaşmış takımı kötü etkilemesine kesilmeli bence. Galatasaray’ın bu kadrosu söylenildiği kadar kötü olsa UEFA’da Şampiyonlar Ligi gibi grupta namağlup bir şekilde lider olmazdı.

4- Hemen herkes “Fenerbahçe artık gelecek sezonu düşünmeli” görüşünde birleşiyor. Peki bu noktada neler yapılmalı? Gençleri kazanmayı mı denemeli yoksa transfere mi yönelmeli?

GÜNTEKiN ONAY: BELiRSizLiK SONA ERMELi

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaştı ancak yeni teknik adam kim olacak hâlâ belirsiz. Bu sezon ortada hâlâ hedefler var ve yarışmak zorunda. Yeni sezon planlaması için de göreve gelecek teknik adamın vereceği kararlar önemli. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör tercihi konusunda geç karar verirse önümüzdeki sezonu da kaybedebilir.

MEHMET ARSLAN: LÖW’Ü GETiRMEK YETMEZ

Ciddi bir hata daha yapmanın eşliğinde Fenerbahçe. “Gelsin Löw şampiyon olalım, bu başkan daha ne yapsın” anlayışı kulübe hakim oluyor. Oysa şampiyonluk dediğiniz şey, bir süreç. O süreci nasıl yönettiğiniz ile ilgili. Kötü yönetirseniz başarısız olursunuz. Löw bile gelse başarısız olursunuz. Öncelikle hiçbir sorumluluğu olmayan insanların aldırdığı kararlardan kurtulması gerekiyor Fenerbahçe ve Ali Koç’un. Futbol bir PlayStation oyunu değil. Transferle bitmez sorunlar. Yönetilerek, çözüm üretilerek aşılır. Sorun yaratarak değil.

BANU YELKOVAN: BUGÜNÜ DE DÜŞÜNMELi

Fenerbahçe her zaman bugünü ve yarını birlikte götürmeli. Ligde puan farkı açılmasına rağmen, İsmail Kartal sıklıkla üç kulvarda olduklarının altını çiziyor. Hepsinde belki mutlu sona ulaşamayacaklar ama ellerinden geleni yapacakları, en azından Türkiye Kupası’nı almayı hedefleyecekleri net. Dolayısıyla hem bugün, ellerindeki kadrodan en iyi şekilde yararlanmalı ve Beşiktaş gibi taraftarın da hoşuna gidecek altyapı hamleleri yapmaları hem de gelecek sezonun takımını kurmaları lazım. Buna da teknik direktör konusunu netleştirerek başlayabilirler.

5- Trabzon önünde Galatasaray’ın başında 3. maçına çıkan Torrent hakkında sanıyorum yeterli bir kanıya vardınız. İspanyol hoca için olumlu şeyler söylemek mümkün mü?

BANU YELKOVAN FAZLA BiR DEĞiŞiKLiK OLMADI

Skorlardan bağımsız, sadece oyuna bakmak diye bir şey mümkün olsaydı, bu soruya belki “Evet” diyebilir, Torrent’in elindeki kadroyu en optimal şekilde kullanmaya çalıştığını, ilk iki maçta kısım kısım, Trabzonspor maçında ilk 45’in bütününde kafasındaki oyunun ne olduğunu gösterdiğini söyleyebilirdik. Geriden oyun kuran, orta sahası kuvvetli, bol pas trafiğine dayalı basan ve koşan bu oyunun Galatasaray’ın kadrosuna en uygun oyun olduğunu biliyoruz, zaten Terim de bunu oynatmaya çalışıyordu.

Dolayısıyla ne skor ne de oyun olarak bu üç haftada fazla bir değişiklik olmadı.

GÜNTEKiN ONAY: HERHANGi BiR FARK YARATAMADI

Torrent bir çözüm üretemedi ve fark yaratamadı. Zamana ihtiyacı var. Fakat daha da önemlisi, ihtiyacı olan şey; sonuçlar. Bir şekilde ilk olarak pragmatik davranıp galibiyet alması gerekiyor. Yenilgi serisi devam ederse bu krediyi elde edemez ve işi zorlaşır.

MEHMET ARSLAN: TORRENT’i DEĞiL, 11’i BEĞENDiM

Sezonun en olumlu, en agresif ve en tempolu futbolunu oynayan bir Galatasaray vardı sahada. Özellikle ilk yarıda Galatasaray koşarak, Trabzonspor durarak oynadı. Bu açıdan baktığımızda Domenec Torrent’in sahaya sürdüğü 11’e ve ilk 45 dakikaya şapka çıkarırım. Sorun bu futbolun devam edip etmeyeceği. Bu maç özelinde ben çok beğendim. Ama gelecek açısından bu temponun devam edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Torrent’i değil, Süper Lig lideri Trabzonspor karşısında sahaya çıkardığı 11’i beğendim.

6- 3 büyükler tuhaf bir şekilde aynı sorunları yaşıyor. Maçlarda öne geçiyorlar ama yakalanıyorlar. Son 15 dakikalarda resmen dökülüyorlar. Bu tabloya yol açan faktörleri sıralayabilir misiniz?

BANU YELKOVAN: SORUN SADECE FiZiKSEL DEĞiL

Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 15 maçın sadece 7’sini kazanabildi. Sanırım bu alanda liderlik sarı kırmızılılarda. Sorunun fiziksel boyutu tabii vardır, lig ilerledi, futbolcuların yorulmaları da doğal. Ama sorun elbette ki bundan ibaret değil. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hedeften uzaklaşmaya alışkın değil. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşılaşınca motivasyonları düşüyor, psikolojik olarak diğer takımlara göre daha çok etkileniyorlar. Bu durumda taraftarın da payı var. Taraftar da bu duruma alışık olmadığı için özellikle içerde oynanan maçlarda gol yendiğinde öyle bir negatif hava oluşuyor ki; bundan etkilenmemek çok zor.

MEHMET ARSLAN: BASKIYA YENiLiYORLAR

Üç büyüklerin fiziksel olarak bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum. O kadar çok kaybediyorlar ki, bu baskıyı üzerlerinden atamıyorlar. Ve doğrusu diğer takımlarla aralarındaki kalite farkı da günden güne kapanıyor. Başarısızlık duygusu, mutlak kazanma baskısı onları maçların özellikle son dönemlerinde olumsuz etkiliyor.

GÜNTEKiN ONAY: UÇURUM ORTADAN KALKTI

Diğer takımların kadro kaliteleri ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki uçurum ortadan kalktı diyebiliriz. Birinci ve ana sebep bu. Spesifik olarak örnek verirsek mesela Alanyaspor’un forvet hattı Galatasaray’dan daha güçlü. Bir diğer faktör de VAR sisteminin varlığı.