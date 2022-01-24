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Son dakika haberi: Galatasaray'dan Beşiktaşlı Cyle Larin'e transfer kancası

#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray
Son dakika haberi: Galatasaraydan Beşiktaşlı Cyle Larine transfer kancası

Spor Toto Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray'ın siyah beyazlıların Kanadalı golcüsü Cyle Larin'le ilgilendiği iddia edildi.

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmenin planlarını yaparken Beşiktaşlı yıldızla ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY DURUMUNU SORDU

A Spor'un haberine göre, sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor.

Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Beşiktaş, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu golcü futbolcu ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Larin'in adı Avrupa'dan da birçok ekiple anılıyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray

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