Bu gurur Fenerbahçe'nin! Avrupa'da rekorları bir bir kırıyor

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde elemelerde gösterdiği performansı gruptaki ilk maçında Nordsjaelland karşısında da devam ettirdi. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu Konferans Ligi’nde sırasıyla Zimbru (5-0, 0-4) Maribor (3- 1, 0-3) Twente (5- 1. 0-1) engellerini kayıpsız geçerken grupta da açılışı Danimarka ekibi önünde 3-1’lik zaferle yaptı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla rövanşı ile birlikte Avrupa’da 8 maçlık seri yakalamayı başardı.

Tam 64 yıl aradan sonra galibiyet-mağlubiyet eşit

Nordsjaelland karşısında aldığı 3 puanla Avrupa’da 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı unvanını elde eden Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa’da maçların normal süresinde 103 galibiyet 103 mağlubiyetle averajında denge sağlayan ilk Türk takımı oldu. Sarı lacivertliler daha önce 1959 senesinde 2 galibiyet ve mağlubiyet ile dengeyi sağlarken 64 yıl aradan sonra Avrupa’da galibiyet ve yenilgi sayılarını eşitlemiş oldu. Kanarya’nın bu seride oynadığı 55 karşılaşmada ise eşitlik bozulamadı.

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Sahasında 3. kez 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Avrupa'da galibiyet-mağlubiyet sayılarını eşitleyen Fenerbahçe bu istatistikte ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’u da gerie bırakmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca, Nordsjaelland galibiyetiyle birlikte evinde oynadığı son 10 Avrupa kupası maçını da kaybetmedi. Sarı lacivertliler bu seride 9. kez kazanıp 1 beraberlik alırken iç sahada üç farklı dönemde 10+ karşılaşmalık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu. Kanarya Ağustos 2022-Eylül 2023’te 10 maçlık serisinden önce Ekim 2015-Ağustos 2017’de 11 maç, Temmuz 2006-Eylül 2008’de 15 maç yenilmemişti.