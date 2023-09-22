Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'yu eski hocaları anlattı! 'Hiç şüphe yok, şampiyon...'

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37 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko, Süper Lig’de ve Avrupa Kupalarında attığı gollerle sarı-lacivertli ekibi sırtlamaya devam ediyor.

Süper Lig’de 4 maçta 4 gol ve 2 asist, Avrupa Kupalarında ise 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan yıldız forvet, tecrübesini ve klasını konuşturdu. Bosna Hersek Milli Takımı ile 131 maçta görev alan ve 65 gol kaydeden Dzeko’yu, milli takımda bir dönem beraber çalıştığı antrenörlerine sorduk.

Bosna Hersek futboluna uzun yıllar hizmet eden deneyimli antrenörler Faruk Hadzibegic ve Mehmed Bazdarevic, Boşnak yıldızın son dönemdeki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FARUK HADZİBEGİC: ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAK. O, ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU

Bence Dzeko Fenerbahçe'ye gelmekle iyi bir karar verdi. O, üst düzey bir forvet oyuncusunun tüm özelliklerine sahip. Bence Fenerbahçe gibi hırslı bir kulüple, çok iyi bir profesyonel olan Dzeko gibi oyuncu arasında iyi bir anlaşma oldu. Fenerbahçe teknik direktörünün Dzeko’ya kaptanlık bandını vermekte haklı olduğunu düşünüyorum. Edin, golcü içgüdüsünü doğruladı. Bu konuda ne kadar etkili olacağı, Fenerbahçe'nin ne kadar ofansif bir oyun oynayacağına bağlı.

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DZEKO'DAN ŞÜPHEM YOK

Edin Dzeko'dan ve Fenerbahçe'den şüphem yok. Benim için yaşlı ya da genç oyuncu diye bir şey yoktur, sadece iyi ya da kötü oyuncu vardır. Edin'i çok uzun zamandır tanıyorum. Onun önceliğinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve maçlar kazanmak olduğunu garanti edebilirim. Fenerbahçe'ye kesinlikle en iyi forvet olmak için değil, kulübün başarılarının tadını çıkarmak ve bu başarıları taraftarlarıyla kutlamak için geldi. Dzeko, Fenerbahçe'de kendini evinde hissediyor. Dzeko, çok özel bir oyuncu. Dusan Tadic’le beraber büyük bir tandem oluşturdular. Onun bu sezon en az 15-17 gol atacağını düşünüyorum.

MEHMED BAZDAREVİC: 37 YAŞINDA AMA HALA ÇOK GENÇ. TEKNİK OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU

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Dzeko, Fenerbahçe’ye gelerek çok iyi bir seçim yaptı. Harika bir futbol ülkesine ve harika bir kulübe gitti. O mükemmel bir oyuncu. Dzeko, Türkiye'yi seçti çünkü şampiyonluklar kazanmak ve harika maçlar oynamak istiyor. Teknik olarak olağanüstü bir oyuncu ve bence altın topu bile hak ediyor. Onun bu takıma çok şey katacağından eminim. Kendisi hem iyi hem de yanındaki tüm oyuncuları da geliştirebilecek kapasitede bir futbolcu.

BALLON D'OR'U HAK EDECEĞİ GÜNLER YAŞIYOR

Dzeko, Avrupa'da kalmayı tercih etti çünkü onun için çalışmak ve harika bir kulüpte oynamak daha da önemli. Şu an için 6 gol attı, daha çok gol atacak ve her şeyden önce diğer oyunculara gol attıracak. O bir golcü ama benim için çok kolektif bir oyuncu. Futbolda bir ülkedeki en iyi oyuncu olmak önemli ancak onun için iyi oynadığı takımın maç kazanması daha önemli. 37 yaşında ama hala çok genç. Kafasında genç kalmasına izin veren iyi bir yaşam tarzı var. Onun fiziksel ve özellikle psikolojik olarak çok iyi olmasına yardım eden çok iyi bir ailesi var. Dzeko işini severek yapıyor. Eminim çok gol atacak. Dzeko, çok zeki ve kolayca sisteme adapte oluyor. Onunla farklı bir oyun organizasyonu kurmak ve çalışmak çok kolay. O, bir kez daha en iyi oyuncu olma kapasitesine sahip. Onun için daha önemli olan kazanan takımda iyi oynaması. Bana göre Ballon d'Or’u hak edeceği günler yaşıyor.

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