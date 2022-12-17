Beşiktaş'ta Weghorst tehlikesi! 'Burnley geri istiyor' iddiaları sonrası Kompany ve Beşiktaş'tan açıklamalar...

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2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta forma giyen Wout Weghorst, Hollanda'nın Arjantin ile oynadığı çeyrek final maçında attığı iki şık golle maçı uzatmaya götürmüştü. 30 yaşındaki golcü futbolcunun Beşiktaş'ta gösterdiği iyi performansı Dünya Kupası'nda da göstermesi dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu.

ARJANTİN MAÇINDA OYUNA GİRİP TARİHE GEÇTİ

Hollanda - Arjantin maçının 78. dakikasında, takımı 2-0 gerideyken oyuna giren Weghorst 83. dakikada attığı şık kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın sonuna eklenen 10 dakikanın da bittiği anlarda serbest vuruş kazanan Hollanda'da Koopmeiners'ın asistinde barajın arkasına kaçan Weghorst topu önüne alıp sol ayağıyla Arjantin ağlarını sarstı ve 90+11'de skoru 2-2'ye getirdi.

Opta verilerine göre Wout Weghorst, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

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MESSI İLE GERGİNLİK YAŞADI

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren ve penaltılarla Arjantin'in yarı finale yükseldiği maç gergin bir havada geçmiş, toplam 18 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkmıştı. Sakinliğiyle bilinen Messi bile maç içerisinde çok sinirlenmiş ve bunu maç sonrasında Weghorst'a verdiği tepkiyle göstermişti.

Arjantinli yıldız, maçın ardından verdiği flaş röportajda kendisinin elini sıkmaya gelen ve o sırada Arjantinli futbolcularla gerginlik yaşayan Weghorst'a; 'Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön...' demişti.

Weghorst ise Messi'nin sert sözleriyle ilgili; 'Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi.' şeklinde konuşmuştu.

"BURNLEY ERKEN GERİ ÇAĞIRABİLİR"

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Arjantin'e penaltılarla kaybeden ve Dünya Kupası'ndan elenen Hollanda'da Gakpo ile birlikte yıldızını parlatan bir diğer isim ise Weghorst oldu. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu için 'erken geri dönüş' haberleri çıkmaya başladı.

İngiliz basınında çıkan haberde Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'tan sakatlıklar sebebiyle istenen verimi alamayan Burnley, Weghorst'u Ocak ayında geri çağırmayı seçeneklerine eklediği iddia edildi.

KOMPANY: BÖYLE BİR MADDE VARSA HEMEN GELSİN

Çıkan haber ve Weghorst'un Dünya Kupası performansı Burnley teknik direktörü Vincent Kompany'ye soruldu. Belçikalı futbol adamı; "Weghorst'u tebrik ediyorum. Dünya Kupası'nda iki gol atmak olağanüstü bir şey. Ülkesini gururlandırdı ve onun da bundan gurur duyacağına eminim. Onu geri çağırma yönünde bir maddemiz olduğu bana söylenmedi. Böyle bir şey varsa hemen gelebilir. Bu çok düşündüğüm bir şey değil, şu anda takıma odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.

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BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Burnley'den Weghorst'u sezon sonuna kadar kiralana Beşiktaş'Tan çıkan haberler ve Kompany'nin açıklamalarına yanıt geldi. Fanatik'in haberine göre Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgili; "Weghorst’u sezon sonuna kadar kiraladık. Yeni sezon için malumunuz olan 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Bunun dışında ara dönemde dönebilir gibi farklı bir özel madde yok. Kendisi ile devam ediyoruz. Sezon sonu ortaya çıkacak olan durum itibari ile sonraki geleceğini birlikte gözden geçireceğiz." açıklamasını yaptı.

WEGHORTS'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiraladığı Wout Weghorst bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı. 6 gol atan Hollandalı futbolcu 4 de asist yaparak takımına katkı verdi.

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