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Dünya Kupası'nda Arjantin - Fransa finali öncesi Fransa'da hastalık şoku! Deve gribi şüphesi... Arjantin'de Messi endişesi...

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#Arjantin - Fransa#Messi#Mbappe
Dünya Kupasında Arjantin - Fransa finali öncesi Fransada hastalık şoku Deve gribi şüphesi... Arjantinde Messi endişesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 14:07

2022 Dünya Kupası'nda gözler artık Arjantin - Fransa finaline çevrildi. Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin ile art arda ikinci Dünya Kupası'nı kazanmak için karşılaşacak olan Fransa, üç yıldız futbolcusundan gelen hastalık haberiyle sarsıldı. Arjantin'de ise Messi endişesi yaşanıyor...

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2022 Dünya Kupası'nda gözler artık 18 Aralık Pazar günü Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçına çevrildi.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Dünya Kupası'nın yanı sıra gol krallığı yarışındaki düğüm de çözülecek. Arjantin'de Messi ve Fransa'da Mbappe'nin 5'er golü bulunuyor. İki takımda Giroud ve Alvarez'in de 4'er golü bulunuyor.

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FRANSA'DA DESCHAMPS TARİH YAZDI

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, bir ülke ile üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başaran dördüncü teknik direktör oldu. 2002'den (Brezilya) bu yana üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım olan Fransa ise 1990'dan (Almanya) sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi oldu.

Dünya Kupasında Arjantin - Fransa finali öncesi Fransada hastalık şoku Deve gribi şüphesi... Arjantinde Messi endişesi...

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MESSI FİNALDE REKORU KIRACAK!

Harika bir Dünya Kupası geçiren Messi, finale yükseldikleri Hırvatistan maçıyla 25. Düya Kupası maçına çıkmış ve Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan 25 maçlık rekoru egale etmiş oldu. Messi finalde forma giyince bu rekorun tek başına sahibi olacak.

Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Bu golle birlikte Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

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MBAPPE'DEN BİR İLK!

2018'de Fransa ile ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren ve kupayı kazanan Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda da finale çıkarak oynadığı ilk iki Dünya Kupası'nda da final gören ilk futbolcu oldu.

ARJANTİN'DE MESSI İDMANA ÇIKMADI

2022 Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta 5 gol atıp 3 de asist yapan ve Arjantin'i 2014'ün ardından yeniden finale taşıyan Lionel Messi endişesi yaşanıyor. Hırvatistan maçının bir bölümünde sol baldırını tutan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, dün yapılan antrenmana katılmadı. Bu haber Arjantin taraftarlarında endişe yaratırken kamptan gelen bilgilere göre Messi'nin durumunda finale çıkmasına engel bir şey olmadığı ifade edildi.

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FRANSA'DA HASTALIK KRİZİ! DEVE GRİBİ Mİ?

Finalin diğer ayağı Fransa'da ise hastalık sıkıntısı yaşanıyor. Hastalıkları sebebiyle yarı finaldeki Fas maçını kaçıran Rabiot ve Upamecano'nun ardından Coman'da da benzer belirtiler saptandığı belirtildi. Rabiot ve Upamecano, Fas maçından önce salgın tehlikesinden ötürü takımdan ayrı tutulmuştu. Bu oyunculara Coman da eklendi.

Hastalığın sebebi şu anda net olarak bilinmezken Fransa sağlık heyeti deve gribinden şüpheleniyor. Ancak Katar'ın sıcak ikliminden dolayı stadyumlarda kullanılan havalandırma sistemlerinin de hastalığa neden olabileceği tartışılıyor.

DEVE GRİBİ (MERS VİRÜSÜ) NEDİR?

Deve Gribi (Mers Virüsü) Orta Doğu Solunum Sendromu olarak adlandırılmakta. Katar'da son 10 yılda çok sayıda insan bu salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

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Ender olarak görülse de ölüme neden olan solunum yolu rahatsızlığı olarak tanımlanmakta olan DEVE GRİBİ, enfekte olduğu her 100 insandan 35’ini öldürmektedir.

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#Arjantin - Fransa#Messi#Mbappe

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