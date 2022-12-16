Dünyada Manchester City, Türkiye'de Beşiktaş zirvede!

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FiFA, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, Dünya Kupası’na oyuncu gönderen kulüplere dağıtacağı para miktarı büyük ölçüde netleşti. Futbolcuların turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemini kapsayan süreç için FiFA, toplam 209 milyon dolar ödeme yapacak. Bu yardım programında en büyük payı Manchester City alacak. Katar’da 16 oyuncusu forma giyen City, 5 milyon 580 bin dolar almaya hak kazandı.

M.UNITED 3.6 MİLYON DOLAR

Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8’i İspanya Milli Takımı’nın son 16 turunda elenmesiyle geri dönen Barcelona, 4.1 milyon dolar alacak. Bu kulüpleri Manchester United (13 futbolcu-3.6 milyon dolar), Chelsea (12 futbolcu-3 milyon dolar) ve Tottenham (11 futbolcu-2.8 milyon dolar) takip ediyor.

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G.SARAY İKİNCİ, HATAY ÜÇÜNCÜ

Türk kulüpleri içinde en fazla parayı Beşiktaş aldı. 4 oyuncu gönderen siyah beyazlılarda Weghorst’un çeyrek, Saiss’in yarı final görmesiyle, kazanılan para miktarı 1 milyon 55 bin dolara ulaştı. 5 futbolcu gönderen fakat hepsi erken elenen Galatasaray 512 bin dolarla ikinci sırayı alırken, Faslı kalecisi Munir’le yarı finali gören ve ayrıca Kanadalı Adekugbe’yi Katar’a gönderen Hatayspor 430 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin kasasına ise 297 bin dolar girdi.