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Beşiktaş'ta Süper Kupa finalinde de Önder Karaveli takımın başında olacak

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Süper Kupa finalinde de Önder Karaveli takımın başında olacak
İsmail ER

İlk devreyi Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Beşiktaş’ta yönetimden bir adım daha. Kulübedeki duruşu, takıma katkısı, oyuncularla iletişimi, maç sonrası açıklamalarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Karaveli’nin Doha’da oynanacak Süper Kupa final maçında da takımın başında olacağı öğrenildi.

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Beşiktaş’ta önce Kayserispor ardından Fenerbahçe maçında takımın başında yer alan ve devre sonuna kadar çıkılacak 2 maçta da kulübede olması beklenen Önder Karaeveli önemli bir görev daha üstlenecek.

Yönetim bir yandan yeni hoca için arayışlarını sürdürürken başkan Ahmet Nur Çebi’nin Şenol Güneş’te ısrar ettiği bazı yöneticilerin ise Önder Karaveli’nin önemli bir proje olarak yola devam edilmesi düşüncesinde olduğu belirtildi.

İki karşılaşmada gönülleri fethetti

5 maçlık kazanamama serisini Önder Karaveli’nin çıktığı ilk maç olan Kayseri mücadelesinde sonlandıran siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisinde de 2 kez geri düşmesine karşın beraberliği kurtarırken sergilediği oyunla da alkış almıştı.

İlk yarı bittikten sonra Beşiktaş, 5 Ocak’ta ise Katar’da Süper Kupa finaline çıkacak. Kulübedeki duruşu, takıma katkısı, oyuncularla iletişimi, maç sonrası açıklamalarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Karaveli’nin final maçında da takımın başında olacağı öğrenildi.

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Kulübün tarihine geçme fırsatı

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Eğer Önder Karaveli, Doha’da oynanacak finalde takımın başında yer alır ve Beşiktaş, Antalyaspor’u devirirse kulübün tarihine geçecek. Siyah beyazlılar Süper Kupa’yı en son 2006’da yine yurt dışında oynanan bir finalde kazanmıştı. Frankfurt’ta Commerzbank Arena’da oynanan maçta Galatasaray’ı 1-0 yenen siyah beyazlılar, Jean Tigana ile mutlu sona ulaşmıştı. Beşiktaş sonrasında TFF Süper Kupa’da 3 kez final oynamasına karşın şampiyonluğu rakiplerine kaptırmıştı.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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