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Son dakika: Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı! Yeni hoca...

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Teknik Direktör
Son dakika: Beşiktaştan Önder Karaveli kararı Yeni hoca...

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında yaptığı iki kritik değişiklikle galibiyeti getiren, derbide ise Josef'i 8 numarada oynayıp Kadıköy'den beraberlikle çıkan Önder Karaveli'ye güven arttı. Yönetim, Karaveli ile ilk yarıyı tamamlamayı düşünüyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımdaki ikinci maçından da başarıyla ayrıldı. Kayseri zaferi sonrasında zorlu Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla çıkan Karaveli, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Fanatik'in haberine göre yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim, Karaveli’nin başarılı görüntüsü, takıma kattığı olumlu hava ve sağlam duruşu sebebiyle 47 yaşındaki teknik adamla sezonun ilk yarısını tamamlama kararı aldı. Ekstrem bir gelişme yaşanmaması halinde Önder Karaveli; Göztepe ve Konyaspor maçlarında da görev yapacak.

UEFA Pro Lisans’ı var

Kariyerinde daha önce Beşiktaş ’ın çeşitli alt kategori takımlarında görev yapan Önder Karaveli, Azerbaycan ekibi Qarabağ’da da A takım direktör yardımcısı olarak yer almıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Karaveli, Kayserispor mücadelesinde takım 2-1 gerideyken oyuna Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup’u dahil edip Vodafone Park’tan 4-2’lik zaferle ayrılmasını bilmişti. Karaveli, önceki günkü derbide de ezber bozup Josef de Souza’yı savunma önünde 6 numarada oynatmayıp 8 hattına çekti. 6 numarada Miralem Pjanic’i, önünde de Josef de Souza’yı görevlendiren tecrübeli teknik adam, bu hamlesiyle Brezilyalı futbolcuya ileri bölgede daha fazla pozisyona girme şansı yarattı ve 2 gol Sambacı’dan geldi.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Teknik Direktör

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