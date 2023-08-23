Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, MHK'den gelen cevabı açıkladı! Galatasaray göndermesi ve transfer sitemi

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında Colley'in iptal edilen golü ve transfer eleştirileri hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"VAR HAKEMİNİN İZLEYECEĞİ DOĞRU AÇIDA GÖRÜNTÜ YOK"

Pendikspor maçında yaşanan tartışmalı gol pozisyonu hakkında MHK ile yapılan görüşmeyi aktaran Emre Kocadağ, "Pendikspor maçındaki hakem yönetimiyle ilgili MHK Başkanı'ndan bugün bir geri dönüş oldu. Özetle şunu söylüyor; Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyon tamamlanmadan önce bayrağı kaldırması yanlış. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yok." dedi.

"2 PUANDAN OLDUK"

Erden Timur'un açıklamaları üzerinden göndermede bulunan Kocadağ, "Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar belli. Bu kolu kaldırtanlarla, gerekli kamera teknolojisini oraya yerleştirmeyenler benim için aynı. Aralarında hiçbir fark yok. Bugün itibarıyla hakem yüzünden 2 puandan olduk. Biz başkaları gibi 'Elimizde belge var. Onu açıklarız' gibi boş atıp maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarı bu yaşananların hesabını sorar. Hata olarak geçiştirilemez. Cezası verilmeli. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynamasınlar." diye konuştu.

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TRANSFER ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA

Transfer eleştirilerine yanıt veren Emre Kocadağ, "Ben, Beşiktaş'ın iyi niyetle başarılı olmasını isteyen taraftarı anlıyorum. Bizim de hedefimiz bu. Ama Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon Euro vermedi diye eleştiri yapmayı anlayamam. Duygusal olarak anlarım ancak sosyal medyada 3-5 tane retweet fazla alacak diye bu toplara giren insanları anlayamam. Bunlar, camiaya hizmet etmiyor. Devre arasında yaptığımız transferler var. Weghorst gibi kiralık bir oyuncudan para kazanarak Manchester United'a gönderdik. Aynı hafta, gelmez denilen Aboubakar'ı getirdik. Bu konuda takdir edildiğimizi görmedim." sözleriyle sitem etti.

ANDERSON TALISCA SÖZLERİ

Transferi gündeme gelen Anderson Talisca hakkında da konuşan Kocadağ, "Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, golünü atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten." açıklamasını yaptı.

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