Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Lucescu sözleri: Rakip olarak görmek istemezdik

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Dinamo Kiev ile Bükreş'te karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve stoper Omar Colley basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk olarak söz alan Omar Colley şunları söyledi:

Bir Avrupa maçı oynuyoruz ve hedefimiz gruplara katılmak. İyi bir oyun oynamak istiyoruz ve bu oyunu İstanbul'a da taşımak istiyoruz. Hedefimiz gruplara katılmak. Avrupa maçı oynuyoruz, taraftarımızın gelmesini bekliyoruz.

Amartey ile birlikte iki maç oynadık. İyi bir oyuncu ama sadece o değil, geniş bir kadromuz var. Herkes şans bulacaktır.

ŞENOL GÜNEŞ: ZOR BİR RAKİP

Şenol Güneş ise şunları söyledi:

Rakibimizin gücünü biliyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Başlarındaki Lucescu Türkiye'yi ve Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli bir futbol adamı. Dinamo Kiev'in etkili oyuncuları var. Genç ve dinamik bir takım. İki maç da zor geçecek. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçmek istiyoruz.

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Maxim'den memnun muydunuz? Ianis Hagi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Alexandru Maxim iyi bir oyuncu, yetenekli ama uyum, beklentiler önemli. Etkili bir oyuncu ama o dönemlerde başka oyuncular kullandık. Kullanma açısından sıkıntılar yaşadık. Türkiye'de çok başarılı oldu. Teknik ve oyun zekası olarak iyi bir oyuncu. Zaman zaman şans verdik ama her transferin maliyeti bakımından, hem de beklenti nedeniyle transfer etmedik.

Ianis Hagi iyi bir oyuncu. Romanya zaten iyi oyuncular çıkaran bir ülke. İkili ilişkilerimiz de iyidir. Romanya, Bulgaristan ve Türkiye etkileşimi yüksek ülkeler. Bükreş'i seviyoruz ama biz yarın Dinamo Kiev ile oynayacağız.

Mirces Lucescu ile rakip olmak sizin için ne anlam ifade ediyor?

Çok değerli bir futbol adamı Lucescu. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Hoca ve antrenör olarak Romanya, üretim yapan bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona, hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz.

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"Bugün ve yarın gündemimizde transfer yok"

Yeni transferlerimiz burada bizimle. Kampta olmayan oyuncular hiçbir şeyi etkilemiyor. Getirdiğimiz oyuncular maça hazır çıkacaklar. Bugün, yarın için gündemimizde transfer yok, gelen giden. Turu geçmek istiyoruz. Transfere ondan sonra bakacağız. Bu haftadan itibaren sadece Dinamo Kiev maçlarını düşünüyoruz. İki maç üst üste oynayacağız. Diğer konulara girmenin faydası yok. Turu geçmek için kendimizi hazırlıyoruz.