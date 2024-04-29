Beşiktaş'ta beşinclik tehlikede! Türkiye Kupası kazanılmazsa...

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İlk dört sıra ve Türkiye Kupası'nı kazanacak takımlar Avrupa'ya gideceği için 5'inci sıraya düşen siyah beyazlıların kalan 4 maçını da kazanması ve en yakın rakibi Başakşehir'in puan kaybetmesi gerekecek.

Beşiktaş'ın bu sezon 4 maç üst üste kazanamadığı düşünüldüğünde, bu ihtimal Başakşehir'in daha çok maç kaybetmesi umudunu da içinde barındırıyor.

Kalan maçlara bakıldığında siyah-beyazlılar içerde Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile deplasmanda da Alanyaspor ve Kasımpaşa ile oynayacak. Başakşehir ise içerde Kasımpaşa ve Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ve Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın bu kötü durumun daha da kötüsüyle bile karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

51 puanı bulunan Kara Kartalların peşinde, 49 puanlı Kasımpaşa ve Rizespor, 48 puanlı Alanyaspor ve Sivasspor yer alıyor. Yani Beşiktaş'ın son dört haftada ligi 4'üncü bitirme şansı olduğu gibi 5'incilikten daha alt sıralarda bitirme riski de bulunuyor.

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TÜM HESAPLAR KUPAYI KAZANMA ÜSTÜNE

Tüm olumsuzluklara rağmen yine de kötü sezonu kupa ile kapatma şansı olan siyah-beyazlılar, tüm hesapları Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazanmak üstüne yapıyor.

Yarı finalin ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri, 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak ikinci karşılaşmayı mutlaka alıp finale çıkmak ve finalde kupayı kazanmak istiyor.

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KUPA KAZANILAMAZSA BİR İHTİMAL DAHA VAR

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma planlarında 5'inciliğin bile önemi göze çarpıyor.

Eğer Trabzonspor finale çıkar ve kupayı da kazanırsa kural gereği ligi 5'inci bitiren takım Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.

Bu durumda Beşiktaş ligi 5'inci bitirmesi halinde kupayı Trabzonspor alırsa Avrupa kupalarına katılım sağlayabilecek.

Karagümrük veya Ankaragücü'nün kupaya uzanması halindeyse 5'inci olmanın bir önemi kalmıyor.