Derbide ezici fark ve Dzeko - Batshuayi yasağı üzerine

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Evet, son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbiler her ne kadar hayal kırıklığıyla sonuçlansa da sarı lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı müsabakalar futbol şöleni halinde geçerdi.

FERNANDO TOPRAKTEPE BEŞİKTAŞ'I GİBİYDİ

Ve Beşiktaş hiç bu şekilde çaresiz, mukavemetten yoksun ve umutsuz görünmemişti uzun yıllardır.

Beşiktaş; kaleye golcüsünü geçirdiği, 10 kişi kaldığı, birçok kez geriye düştüğü maçlarda Fenerbahçe'yi mağlup etmesini bilmişti.

GÜÇSÜZ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Galibiyet şöyle dursun, 90 dakikalık sürede gol atsa ve gol pozisyonlarına girse de bir kez dahi oyuna ortak olamayacak güçsüzlükteydi.

OYUNSAL FARKLILIK EZİCİYDİ

Fenerbahçe, gol ve kırmızı karta kadar o kadar ezici üstünlükte bir baskı uyguladı ki, bu bölümde son zamanlarda derbilerde ortaya çıkan en büyük oyun üstünlünlüklerinden birini sergiledi.

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Birçok kez gol fırsatı yakaladı, Beşiktaş savunmasını zor durumlarda bıraktı ve kaleci Mert'in kalesini şuta yağmuruna tuttu.

KIRMIZI KART FENERBAHÇE'NİN FRENİ OLDU

Ta ki ilk gol ve derbilerde takımını yakan Musrati'nin kırmızı kartına kadar...

Fenerbahçe biraz frene bastı, Beşiktaş az da olsa nefes aldı, siyah beyazlılar ilk pozisyonuna girdi, kısa süreli de olsa Livakovic yüzünü gösterdi.

REKOR İSABET, HARİKA GOL

Fenerbahçe, derbinin ilk yarısında topu rakibine vermedi, rekor düzeyde isabetli pasla oyunun kontrolünü elinde tuttu ve organize bir atakla harika bir gol buldu.

TADIC'İN YUMUŞACIK ASİSTİ

Fred'in savunma arkasına gönderdiği harika pası göğsüyle yumuşacık şekilde Batshuayi'nin önüne bırakan Tadic, sarı lacivertli kariyerindeki güzel asistlerinden birine daha imza attı.

Fenerbahçe, enerjik ve agresif başlangıç yaparak güzel oyununu güzel bir golle taçlandırdı ve siyah beyazlılara şans vermeden ilk devreyi kapattı.

LIVA YİNE FORMDAYDI

İkinci yarıya daha cesur bir başlangıç yapan Beşiktaş, golcüsü Muleka'yla iyi bir fırsat yakalasa da Fenerbahçe'nin son dönemdeki forma isimlerinden Livakovic'i geçemedi.

ASİST TEK DOKONUŞ USTASINDAN, GOL FORMUNUN ZİRVESİNDEKİ İRFAN'DAN

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İlk yarıya nazaran oyunun ikinci bölümünde daha az üretken görünen Fenerbahçe, ikinci golü tek dokunuş ustası Syzmanski'nin asistinde İrfan Can Kahveci'nin harika golüyle bulurken farkı artırma ve puanı güvende tutma konusunda pek de iyi iş çıkaramadı.

DZEKO VE BATSHUAYI'NİN AYNI ANDA OYNAMA YASAĞI...

Bir hayli etkisiz olan ve bir kişi eksik mücadele etmeye çalışan Beşiktaş'a karşı golcüleri çiftlemeye gitmeyen İsmail Kartal, sahanın en iyilerinden Batshuayi'yi oyundan alıp Dzeko'yu sahaya sürerek mevkisel değişikliklerine devam etti.

Kartal'ın bu tavrı, Fenerbahçe'de Dzeko-Batshuayi ikilisinin aynı anda oynayamayacağına dair bir yasak mı olduğuna dair soruların aklıma gelmesine neden oluyor.

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En ihtiyaç anında, en uygun, en mukavetmetten yoksun rakiplerde dahi birlikte kullanılmıyor, kullanılamıyor bu ikili...

Oysa önümüzde Başakşehir ve Fatih Karagümrük maçları gibi olumlu bir örnekler varken...

FENERBAHÇE DERBİLERNİN GOLSÜCÜ CENK

Fenerbahçe derbilerinin önemli golcüsü Cenk Tosun güzel bir vuruşla farkı bire indirse de Fenerbahçe kalan bölümü doğru oynayarak net fırsat vermeden galibiyetle tamamlamayı bildi.

Fenerbahçe, 90 dakikalık bölümde rakibi Beşiktaş'tan çok daha üstün oynayarak rahat bir galibiyet elde etti.