Francisco Montero'dan Sergen Yalçın ve Arda Güler sözleri! "Beşiktaş'a onun sayesinde geldim..."

Haberin Devamı

2020 yılında İspanya devi Atletico Madrid’den Beşiktaş’a transfer olan Francisco Montero, toplam 46 maçta oynadı ve takımına 2 gol, 2 asistle katkı sağladı.

2021 yılında Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’a attığı golle hatırlanan başarılı stoper, siyah beyazlılarda 3 kupa zaferi yaşadı.

Sezon başında Portekiz 1.Lig ekibi Arouca’ya gönderilen Montero; Atletico Madrid’deki kariyeri, Beşiktaş’ta yaşadığı şampiyonluklar, yeni sezondaki hedefleri, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSPANYOL STOPER FRANCISCO JAVIER MONTERO’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

“DIEGO SIMEONE, BANA SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRETTİ”

2014 yılında Atletico Madrid altyapısında transfer olan ve genç yaşta önemli tecrübeler kazanan Montero, Madrid temsilcisindeki günlerini anlatarak, “Atlético Madrid Gençlik Akademisi’nde eğitim aldım ve daha sonra A takımda Diego Simeone ile çalıştım. Simeone’den futbolun ayrıntılarına dair çok şey öğrendim. Bana güveniyordu ve ben de bunun sonucunda rahat bir futbol oynuyordum. Simeone, bana sonuna kadar mücadele etmeyi ve sahada her şeyini vermeyi de öğretti” dedi.

Haberin Devamı

“GODIN, GIMENEZ VE SAVIC, BANA SAVUNMA ANLAMINDA BİRÇOK TAVSİYEDE BULUNDU”

İspanyol devinde beraber oynadığı savunma oyuncularının futboluna olan etkisinden bahseden 25 yaşındaki stoper, “Atletico Madrid’in stoper hattında beraber oynadığım Diego Godin, José Giménez ve Stefan Savic gibi deneyimli isimler, bana savunma anlamında birçok tavsiyelerde bulunuyorlardı. Bu tür dünya çapındaki stoperlerle oynarken yapabileceğiniz tek şey onlardan savunmanızı güçlendirme anlamında yeni şeyler öğrenmektir. Çünkü bu tarz oyuncular size en iyi bilgileri öğretirler. Stoperde beni en çok etkileyen kişi José Giménez’di” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİMDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR SERGEN YALÇIN’DI”

2020 yılında Beşiktaş’a önce kiralık, daha sonra da bonservisiyle transfer olan Montero, o süreci şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“2020 yılında kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olmamı sağlayan en önemli faktör teknik direktör Sergen Yalçın’dı. Bana her zaman değer verdi ve oyuncu olarak bana inandı. Sergen Yalçın’ın bana olan inancından dolayı 1 sene sonra Beşiktaş’a bu kez bonservisimle transfer oldum.”

“SERGEN YALÇIN, BİZİ ZAFERLERE NASIL ULAŞTIRACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORDU”

Sergen Yalçın önderliğinde siyah-beyazlı camiada yaşadığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile ilgili duygularını aktaran başarılı stoper, “Beşiktaş ile 3 şampiyonluk (Önder Karaveli döneminde 1 de Süper Kupa şampiyonluğu) kazanmak benim için bir onur ve gururdu. Bunu taraftarlarımızla birlikte kutlayabilmek inanılmazdı. Bu başarıları taraftarımızın önünde tekrarlamak için çok sabırsızlanıyorum. Sergen Yalçın, bizi bu zaferlere nasıl ulaştıracağını çok iyi biliyordu. O bir Beşiktaş efsanesiydi. Bizi bu kupaları kazanabileceğimize sonuna kadar inandırdı” dedi.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE VE GALATASARAY’I YENDİK. İKİ MAÇTA DA BİZ DAHA İYİYDİK”

Sergen Yalçın önderliğinde şampiyon oldukları sezon Fenerbahçe (4-3) ve Galatasaray (2-0) ile oynadıkları mücadelelerden de bahseden İspanyol stoper, “Bu 2 büyük maçta da her zaman oynadığım gibi oynadım. Karşımdaki rakibin kim olduğu umurumda değil. Bu iki maçta da biz daha iyiydik ve kazandık. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı. Ayrıca en iyi taraftarlar bu kulüpte. O stadyumda oynamak inanılmaz. O stadyumda oynadığınız zaman her bir taraftarın atan o kalbini sahanın içinde hissedebiliyorsunuz” diye vurguladı.

“BORUSSIA DORTMUND’A ATTIĞIM GOL ASLA UNUTAMAYACAĞIM EŞSİZ BİR ANDI”

Haberin Devamı

2021 yılında Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta Borussia Dortmund’a gol atan Montero, hem gol sevincinden hem de puansız kapattıkları Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısız serüvenden bahsederek, “Borussia Dortmund’a attığım gol gerçekten inanılmazdı. Şampiyonlar Ligi'nde ve Beşiktaş formasıyla profesyonel olarak ilk golümü attığım için gurur duydum. Asla unutamayacağım eşsiz bir andı. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi maç boyunca da yanımızdaydı ve bizi desteklediler. İşte bu yüzden Beşiktaş taraftarı her zaman iyisiydi. O sezon Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi’den oluşan çok iyi bir takımımız ve harika oyuncularımız vardı. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grupta mücadele ettik ve maalesef bazı maçlarda şans da yanımızda değildi” diye vurguladı.

Haberin Devamı

“BEN HER ZAMAN ÇALIŞTIM, HER ŞEYİMİ VERDİM AMA ŞENOL GÜNEŞ…”

Beşiktaş’ta çalıştığı teknik direktörlerden biri olan Şenol Güneş’e de değinen genç futbolcu, tecrübeli teknik adamı şu sözlerle eleştirdi:

“Şenol Güneş, harika bir teknik direktör ve iyi bir insan ama bana oynama fırsatı vermedi. Diğer oyuncuları bana tercih etti. Ben her zaman çalıştım ve her şeyimi verdim ama o bana hiçbir zaman oynama fırsatı ve oynamak için gerekli özgüveni vermedi.”

“BEŞİKTAŞ, ESKİ BAŞARILI GÜNLERİNE KESİNLİKLE GERİ DÖNECEK”

Beşiktaş’ın bu sezon performansını merakla beklediği İspanyol futbolcu, kulüpteki geleceğiyle ilgili şöyle devam etti:

“Beşiktaş için zor bir sezondu. Beşiktaş, eski başarılı günlerine kesinlikle geri dönecek. Beşiktaş'ın başarılı günlerine ulaştıracak oyunculara ve Beşiktaş'ı seven o taraftarlarına ihtiyacı var. Beşiktaş'la 1 yıl daha devam eden bir sözleşmem var. Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyorum. Sürekli olarak bunu hedefliyorum. Her zaman Beşiktaş forması giymek ve Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşımak istiyorum. Ama bu sadece bana bağlı değil” dedi.

“ARDA GÜLER, BİR GÜN DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİSİ OLACAK”

Kendisi gibi genç yaşta La Liga tecrübesi yaşayan milli futbolcu Arda Güler’e değinen Montero, son olarak şunları kaydetti:

“Carlo Ancelotti'nin iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Arda, genç olmasına rağmen harika bir oyuncu. Ancelotti, Arda'nın bu yolda yavaş yavaş ilerlemesini istiyor. O hala çok genç ve önünde dünyanın en iyi oyuncuları var. Arda da bir gün dünyanın en iyi oyuncularından birisi olacak. Bu yüzden Ancelotti ona karşı sabırlı.”