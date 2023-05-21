Beşiktaşlı oyuncular Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi: Bir özür olsun...

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Beşiktaşlı oyuncular Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Sezonun ikinci yarısında çıkış yakaladıklarını vurgulayan Mert Günok, "Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok. Çalışmaya devam. Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BİR ÖZÜR OLSUN..."

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İlk devre ve ikinci devre arasındaki oyun farkına dikkat çeken Salih Uçan, "İyi mücadele edememe, hatalı pas, top kaybı, yanlış adam seçimi, isteksiz bir oyun vardı ilk yarıda. İkinci yarıda tam tersi. Harbiden ikinci yarı daha çok istedik. Sıcak nedeniyle biraz ruhsuz başladık. İlk yarının sonlarında gol yedikten sonra canlandık. İkinci yarı doğru paslar, doğru tercihler, daha çok isteme sonucu buraya getirdi. İkincilik için mücadele ediyoruz. Adana burada hiç yenilmemişti. Taraftarları çok iyi. Burada yenilmeyen bir rakibe karşı 4 gol bulduk. Oyunları, mücadeleler, kaliteleri çok iyi. 4 attık, moraller yerinde. İlk yarı... Sahanın içinde hissediyorsun. Doğru pasları atamıyorsun, iletişimin iyi olmuyor. Bir özür olsun. İkinci yarı da hediyemiz olsun." diye konuştu.

"HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ"

Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Gedson, "Bu maçı kazanmak hedefimizdi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok iyi oynadık. Gol atmak mutluluk verici. Kollektif oynayarak kazanmak çok önemliydi. Maça çok konsantre başlamadık aslında. Bu konsantrasyon kaybıyla kötü başladık. Çok az maç kaldı. Hedefe yürüyeceğiz. İyi sonuç almak zorundaydık ve kazandık." dedi.