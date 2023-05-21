Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella çılgına döndü, kırmızı kart gördü!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella'nın kırmızı kart görmesi çok konuşuldu.

Adana'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Gözden Kaçmasın Adana Demirspor 1-4 Beşiktaş maçı Haberi görüntüle

BELHANDA BİR İLKİ BAŞARDI

Daha önce Galatasaray forması da giyen Adana Demirspor'un Faslı 10 numarası Younes Belhanda, 19. dakikada takımını öne geçirdi. Böylece yıldız oyuncu, ilk kez Beşiktaş ağlarını sarstı. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 11 gol, 7 asistle Türkiye kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu lig sezonunu geçiriyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Montella yönetiminde evini, rakiplerin kabusu haline çeviren Adana Demirspor, bu sezon ilk kez iç sahada yenilgi yaşadı.

Haberin Devamı

MONTELLA ÇOK SİNİRLENDİ

Skorun 3-1 olduğu 78. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında dördüncü hakeme itirazlarda bulunan Vincenzo Montella sinirlerine hakim olamadı.

Başarılı teknik adam, maçın dördüncü hakem Burak Pakkan’ın üzerine yürürken koluna temas etti. Bu hareketin ardından Montella orta hakem Mustafa Kürşat Filiz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve saha dışına yollandı.

Kartın ardından da itirazlarını sürdüren İtalyan teknik adamın, sinirli hali de ekranlara yansıdı.

MONTELLA İLK KEZ KAYBETTİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul takımlarını konuk ettiği 12'nci Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı. Bu süreçte 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alınmıştı.