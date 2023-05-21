Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella çılgına döndü, kırmızı kart gördü!

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Montella#Beşiktaş
Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella çılgına döndü, kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 21:50

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'a 4-1 mağlup olduğu maçta çok sinirlendi ve kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella'nın kırmızı kart görmesi çok konuşuldu.

Adana'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Gözden KaçmasınAdana Demirspor 1-4 Beşiktaş maçıAdana Demirspor 1-4 Beşiktaş maçı Haberi görüntüle

BELHANDA BİR İLKİ BAŞARDI

Daha önce Galatasaray forması da giyen Adana Demirspor'un Faslı 10 numarası Younes Belhanda, 19. dakikada takımını öne geçirdi. Böylece yıldız oyuncu, ilk kez Beşiktaş ağlarını sarstı. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 11 gol, 7 asistle Türkiye kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu lig sezonunu geçiriyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Montella yönetiminde evini, rakiplerin kabusu haline çeviren Adana Demirspor, bu sezon ilk kez iç sahada yenilgi yaşadı.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında Vincenzo Montella çılgına döndü, kırmızı kart gördü

Haberin Devamı

MONTELLA ÇOK SİNİRLENDİ

Skorun 3-1 olduğu 78. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında dördüncü hakeme itirazlarda bulunan Vincenzo Montella sinirlerine hakim olamadı.

Başarılı teknik adam, maçın dördüncü hakem Burak Pakkan’ın üzerine yürürken koluna temas etti. Bu hareketin ardından Montella orta hakem Mustafa Kürşat Filiz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve saha dışına yollandı.

Kartın ardından da itirazlarını sürdüren İtalyan teknik adamın, sinirli hali de ekranlara yansıdı.

MONTELLA İLK KEZ KAYBETTİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul takımlarını konuk ettiği 12'nci Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı. Bu süreçte 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Montella#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık