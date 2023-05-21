Şenol Güneş: 'Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz'

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Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hataları ve eksikleri ile irdelenmesi gerekiyor. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu. Güzel işler oldu ama eksikleri de olan bir maçtı.

İZİN VERMEYELİM

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tohumu sokanlara izin vermeyelim

KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz.

HİÇ BU KADAR SİNİRLENDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

Maçta hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz midem rahatsızdı, ondan olabilir. Ancak hakemin seyirci baskısı altında kararlar verdiğini hissettim. Bilhassa fauller. Bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltı için VAR'a gitmesine gerek yok.

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