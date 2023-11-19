Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'dan suçlamalara yanıt: Çok fedakârlık yaptım...

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Beşiktaş’ta, eski teknik direktörler Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz’ın ‘çeşitli bahanelerle kasten oynamayıp maç seçiyor’ iddiasında bulunduğu Vincent Aboubakar, hakkındaki suçlamaları bir kez daha yalanladı ve gereken cevabı sahada vereceğini söyledi. Hastalık ve sakatlık gerekçeleriyle takımının son 4 maçında oynayamayan Kamerunlu santrfor, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ’la yaptığı görüşmede, bugüne dek formasını giydiği her kulüpte özveriyle mücadele ettiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK FEDAKÂRLIK YAPTIM

Aboubakar, “Ben, hangi kulüpte olursam olayım, aldığım paranın hakkını sonuna kadar veren bir futbolcuyum. Sakat ya da cezalı olmadığım hiçbir dönemde takımlarımı yalnız bırakmadım. Yeri geldiğinde fedakârlık yapıp sahaya çıktım. Son dönemde yaşadığım hastalıkları ve sakatlıkların ne denli önemli olduğunu Beşiktaş Kulübü doktorları biliyor. Taraftarlarımız rahat olsun, Samsunpor maçında oynayacağım ve beni haksız yere suçlayanlara cevabımı sahada vereceğim” dedi.

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ABOUBAKAR’IN BEŞiKTAŞ KARNESi

SEZON MAÇ GOL ASiST

2016-17 38 19 4

2020-21 29 16 5

2022-23 16 13 2

2023-24 18 11 3

TOPLAM: 101 59 14