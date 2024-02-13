Beşiktaş, VAR'ı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye şikayet etti

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Beşiktaş Kulübü asbaşkanları Onur Gözmez ile Mete Vardar, dün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 2 saati aşkın görüşme yaptı. Riva’daki toplantıda konuşulanlar hakkında bilgi veren Göçmez, “Federasyon başkanımıza VAR’la ilgili ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Bizler Beşiktaş’ın adamıyız. Tek istediğimiz adalet ve eşitlik. Bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Biz iletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek, farklı yöntemlerin olduğunu da biliyoruz” dedi.

TÜRK FUTBOLUNDA GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR

Mete Vardar da Türk futbolunda ciddi bir güven eksikliği söz konusu olduğu görüşünü savundu. Vardar, “Herkesin birbirine karşı güven eksikliği mevcut. Semih Kılıçsoy’un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Başkan Mehmet Büyükekşi bize Beşiktaş Kulübü’ne uzak olmadığını ifade etti” diye konuştu.

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VARDAR: OĞLUM, GİT ORAYA KAVGA ET DİYOR

“Biz burada Beşiktaş’ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, onların taleplerini biliyoruz” ifadesini kullanan Vardar, sözlerine şöyle devam etti: “Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. Sabah kızım bana, ‘Dün kadın futbol takımında Beşiktaş’ın hakkı yendi’ diyor. Oğlum, ‘Aman baba, git oraya kavga et’ diyor. Ama iletişim oluşturmamız lazım. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Onur Göçmez as başkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum.”