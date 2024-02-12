Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan yeni transfer yanıtı: Saygısızlık olur

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Santos: "Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

"MÜCADELECİ BİR RUH SERGİLEDİK"

Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla daha iyi bir oyun sergileyeceklerini söyleyen Fernando Santos, "Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley, Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak" dedi.

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"SORUYU ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM"

Yeni transferler hakkında bir değerlendirme yapması istenen Fernando Santos, "Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak. Oyunumuzu bakınca bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu" diye konuştu.

"ZEMİN DE GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, zor bir maç olduğunu söyleyerek, "2 takım da çok fazla mücadele etti, çok çalıştı. İki takım da maçı kazanmak için oynadı ama beraberlik çıktı. Topu kullanma anlamında sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bugün zemin de buna izin vermedi. Zemin de gerçekten çok kötüydü ama ben takımıma baktığım zaman oyun anlamında biz ofansif, planlı ve organize atak anlamında bugün sıkıntılar yaşadık. Kolektif olarak, takım olarak bu konuda daha güçlü olmak zorundayız. Bir süre sürekli uzun topa döndük. Hep kontratak kovaladık aslında teknik olarak. Çok fazla uzun top oynadığımız için de bir anlamda istediğimiz o topu döndürerek, topu kullanarak rakip bloklar arasında o boşlukları değerlendiremedik. Oyuncuların aslında maksimumunu verdiler bugün, onu söyleyebilirim. Herkes elinden geleni yaptı. İkinci yarı özelinde konuşacak olursam, ikinci yarı biraz daha iyiydik bence topu kullanma anlamında, biraz daha topa sahip olduk. Topu döndürme anlamında ama rakibimiz de aslında bizim hatalarımızdan bazı şanslar, pozisyon buldu. Bazı kötü, basit hatalar yaptık. Ve bazı şanslar yakaladı dediğim gibi. Ama işin nihayetine baktığın zaman bu beraberlik adil bir sonuç oldu. İki takım da aslında bu oyun anlamında beraberliği hak etti diyebilirim" ifadelerini kullandı.



"PLANLI, ORGANİZE ATAKLARDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

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Sakat oyuncuların takıma döneceğini belirten Fernando Santos, “Planlı, organize ataklarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bir anda kontra atağa dönüyoruz ama benim istediğim Beşiktaş bu anlamda bir takım olmayacak. Oyunu yönlendiren, topa sahip olan ve bir şekilde organize atak yapan bir takım olmak zorunda. Bu konudaki sorunları biliyorum. İdmanlarda çalışarak bu sorunu düzenleteceğiz ki, 6-7 oyuncumuz takıma dönecek. Onlarla birlikte daha kolektif bir grup haline geleceğiz. Onlar döndüğü zaman biz hep beraber bu ofansif anlayışımızı oturtacağız. Türkiye ligi çok hızlı oynana bir lig ve uzun top oynanıyor. Takımlarda çok hızlı bir şekilde yüksek şiddetle oyun anlayışı görüyoruz. Kim başarılı olmak istiyor, kim şampiyon olmak istiyor, bu takımların topa sahip olması ve ileride biraz önce bahsettiğim gibi organize, uzun top olmayan ataklar yaparak sonuca gitmeleri gerekiyor. Bende zaten Beşiktaş’ı geleceği açısından böyle bir takım kurmak istiyorum. Bunları düzeltmek istiyoruz ve zaten düzelteceğiz" diye konuştu.



"KİM HAK EDİYORSA SAHADA OLACAK"

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Türkiye Kupası ile ilgili sorulan soruya Santos, “Kupa konusunda bir şey söyleyemem. Ona daha var. Ben önümüzdeki ilk maçı düşünüyorum. Ben genel olarak takıma bakıyorum. Futbol bireysel bir oyun değil. Kolektif bir oyun. Bu oyun içerisinde de biz her oyuncuyu değerlendireceğiz. Biraz önce bahsettiğim oyuncular gelecek. Yeni transferler daha takımı tam tanımıyor. Benim onlardan istediklerimiz bilmiyorlar, anlamaya çalışıyorum. Onlardan tabi ki birçok şey istiyorum ama hepsini yapmaları da mümkün değil. Daha yeni geldiler. O açıdan dönecekler oyuncular ve yeni katılanlarla kim hak ediyorsa saha da olacak. Bahsettiğimiz sağlam ekibi kuracağız" dedi.