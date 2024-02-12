Kayserispor - Beşiktaş maçında dikkat çeken rakam! Siyah beyazlılardan kötü istatistik, yalnızca Fenerbahçe maçında...

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Trendyol Süper Lig'de 2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46. kez karşılaşırken Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, yeni transferleri sahaya sürdü.

Fernando Santos; Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk ve Semih 11'yle Kayserispor'un karşısına çıktı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise Beşiktaş karşısında sahaya Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon 11'yle çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK EKSİKLER

Siyah beyazlılarda tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Salih Uçan'ın yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına giden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, Kayseri'de görev almadı.

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YENİ TRANSFERLER SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall, Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında ilk kez forma giyerken Kayserispor karşısında ise ilk lig maçına çıktı.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati ise siyah beyazlı formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.

22 yaşındaki Arnavut orta saha Ernest Muci, Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlarken Libyalı yıldız Al-Musrati ise sonradan oyuna dahil oldu.

MUCI İSTEKLİ BAŞLADI

Kayseri'de bozuk bir zeminde oynanan müsabakada iki takım da gol fırsatı bulmakta zorlanırken Ernest Muci klas çalımları ve şutlarıyla öne çıktı.

İLK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

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Maçta ilk yarı ve ikinci yarıda Kayserispor kalesini uzaktan şutlarla yoklayan Ernest Muci, savunmayı geçemezken kilit paslarla da takım arkadaşlarını golle buluşturmaya çalıştı.

İlk maçında sağ kanatta oynamasına rağmen iyi bir oyun sergileyen Arnavut futbolcu, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

7 İKİLİ MÜCADELE KAZANDI

12 kez ikili mücadeleye giren Muci, bunları 6'sını kazanırken 1 de hava topu mücadelesi kazandı.

KALEYE 3 ŞUT GÖNDERDİ

Kayserispor kalesine 3 şut gönderen Muci; 1 isabet elde ederken 1 şutu savunmadan döndü, 1 şutu ise isabetli olmadı.

17 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 17 yıl sonra ilk kez golsüz berabere kaldı.

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İki takım arasında oynanan son 30 maçta gol sesi çıkmıştı.

DEPLASMANDA GOLE HASRET

Beşiktaş, Kasım 2006-Şubat 2007 (3 maç) arasındaki dönemden bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste üç deplasman maçında ağları havalandıramadı.



Kayserispor | 0-0

Sivasspor | 0-1

Pendikspor | 0-4

GOL POZİSYONU ÜRETMEKTE ZORLANDI

Öte yandan Kayserispor maçında 0.21 gol beklentisi (xG) üreten Beşiktaş, Opta'nın Süper Lig'de detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana sadece Aralık 2016'daki Fenerbahçe karşılaşmasında daha düşük bir değerde kaldı (0.08 xG).

44 YIL SONRA İLK

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, Dorde Milic'ten (5 maç; Kasım-Aralık 1980) bu yana Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşayamayan ilk teknik direktör oldu.