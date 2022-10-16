Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası konuştu: "Şampiyonluk için yetmez"

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Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Bireysel olarak çok hata yaptıklarını kaydeden Sahil Uçan, "Bireysel çok fazla hata yaptık. Devam edeceğiz, kafamızı kaldıracağız. Şampiyon olmak istiyorsak, direk rakipleri yeneceğiz. Herkes hata yapıyor ama bu maçta bir tık daha fazla bireysel hata yaptık. Bunun cezasını çektik. Hafta içi vallahi iyi hazırlandık. İyi de bastırdık ama atamadık. Bireysel hatalar, rakibin motivasyonunu yukarı çekti. Rakip de Trabzonspor, öne geçince, skoru koruyorlar ve özgüvenleri artıyor. Mağlubiyetten beraberliği yakaladık ama yetmez. Şampiyonluk için bu maçları kazanmalıyız." diye konuştu.

Gelecek maçlarda bu beraberliği telafi edeceklerini söyleyen Gedson Fernandes, "Trabzonspor'a karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 3 puanı alamadık ama herkes çok çalıştı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi performans gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı." dedi.

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Cenk Tosun ise "Çift forvete döndükten sonra çok baskılı oynadık ve 2-2 yaptık. Üçüncü golü de bulabilirdik. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Taraftarlarımız bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz. Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. İyi gün için Beşiktaş'ı sevmedik, soğukta bu taraftar buraya geliyor. Her zaman onlara teşekkür etmeliyiz. Ben de arkadaşlarımı aldım ve taraftara gördüm." ifadelerini kullandı.