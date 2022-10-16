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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı! Duygusal anlar yaşadı, Abdullah Avcı...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ghezzal#Süper Lig
Beşiktaşta Rachid Ghezzal sakatlandı Duygusal anlar yaşadı, Abdullah Avcı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 20:59

Beşiktaş-Trabzonspor maçında Rachid Ghezzal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cezayirli futbolcuya N'Koudou ve Abdullah Avcı destek verdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında sakatlık yaşandı.

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7 HAFTA SONRA 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig’in 2’nci haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve 5 hafta formasından uzak kalmıştı. Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Ghezzal, 7 haftalık aranın ardından Trabzonspor maçıyla birlikte 11’e döndü.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ghezzal, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta orta yaptıktan sonra sol üst baldırını tutan Cezayirli kanat oyuncusu, kenara değişiklik işareti yaptı

Yıldız futbolcu, 45. dakikada kenara geldi ve oyuna Nathan Redmond girdi.

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Beşiktaşta Rachid Ghezzal sakatlandı Duygusal anlar yaşadı, Abdullah Avcı...

AVCI'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle devam edemeyen Ghezzal'a oyundan çıkarken geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaşta Rachid Ghezzal sakatlandı Duygusal anlar yaşadı, Abdullah Avcı...

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Ghezzal'ın duygusal anlar yaşaması da ekranlara yansıdı. Takım arkadaşlarından Kevin N'Koudou da yıldız futbolcuyu teselli etti.

DERBİDE TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI

Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Beşiktaş beklediği pozisyonları bulamazken taraftarlar, Ghezzal'ın oyuna girmesi yönünde tezahüratlar yapmıştı.

Beşiktaş taraftarının sosyal medyada eleştirilerde bulunduğu Dele Alli yerine 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın performansı dikkat çekmişti.

2 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 226 dakika sahada kalabilen Ghezzal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Süper Lig

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