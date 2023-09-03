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Beşiktaş - Sivasspor maçında Omar Colley gollerine devam etti, Rashica siftah yaptı!

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#Beşiktaş#Sivasspor#Omar Colley
Beşiktaş - Sivasspor maçında Omar Colley gollerine devam etti, Rashica siftah yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 20:39

 Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Omar Colley gollerine devam ederken yeni transfer Milot Rashica da golle tanıştı.

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 Süper Lig’in 4’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor’u konuk etti. Beşiktaş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanşında Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin 11’inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan’ın yerine Chamberlain’i ilk 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Colley ve Onur Bulut’tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Chamberlain’i sahaya süren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta Muleka’yı görevlendirdi. Şenol Güneş’in gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

Beşiktaş - Sivasspor maçında Omar Colley gollerine devam etti, Rashica siftah yaptı

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GHEZZAL 4.5 AY SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra bir maç kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş’ta Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal’dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon son olarak 30’uncu haftada oynanan Ümraniyespor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, Sivasspor maçının kadrosuna alındı. Yeni sezon öncesinde kampta takımla birlikte çalışan, ancak daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ghezzal, geçtiğimiz günlerde oğlu ve kayınvalidesinin kaza yapmasının ardından Fransa’ya gitmişti. Hafta içinde yeniden takımla çalışmalara başlayan Cezayirli kanat oyuncusu, 132 sonra bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

Ghezzal karşılaşmanın 88. dakikasında Gedson Fernandes’in yerine oyuna dahil oldu.

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SALİH UÇAN SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı. Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Salih Uçan’ın önemli bir sakatlığının olmadığı, dinlendirilmek üzere kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

CHAMBERLAIN İLK KEZ 11’DE

Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Oxlade-Chamberlain, ilk kez bir mücadelede ilk 11’de görev aldı. Yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen İngiliz orta saha oyuncusu, Avrupa’da oynanan Dinamo Kiev karşılaşmaları ve Süper Lig’deki Pendikspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kezz 11’de terletti.

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CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Geçen sezonun son müsabakası olan Konyaspor maçında sakatlanan Tosun, yaz dönemi kamp programını büyük ölçüde kaçırmıştı.

Tecrübeli santrfor, maça yedek soyunurken 75. dakikada Vincent Aboubakar’ın yerine oyuna dahil oldu.

OMAR COLLEY YİNE ATTI

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı OMAR COLLEY, Siyah-beyazlı formayla yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Daha önce Süper Lig maçında Pendikspor ağlarını ve Konferans Ligi eleme maçında Dinamo Kiev'e gol atan Colley, Sivasspor ağlarını da attığı kafa golüyle sarstı.

Gambiyalı stoper, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

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MILOT RASHICA'DAN İLK GOL

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan ancak Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica da Sivasspor maçında gol sevinci yaşadı.

Aboubakar'ın soldan pasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Kosovalı yıldız, takımını 2-0 öne taşıyan golü kaydetti.

3-2 kazanılan Dinamo Kiev maçında son golün asistini yapan Rashica, ilk golünün ardından 'Kartal pençesi' yaptı.

Beşiktaş - Sivasspor maçında Omar Colley gollerine devam etti, Rashica siftah yaptı

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#Beşiktaş#Sivasspor#Omar Colley

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