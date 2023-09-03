Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal: Zor zamanlar geçirdim

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Vodafone Park'taki Sivasspor mücadelesine yedek başlayan Rachid Ghezzal, maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Zor bir sakatlık sürecinden geçtiğini aktaran Cezayirli oyuncu, yeniden takıma döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Sezonun geri kalanında Beşiktaş için elinden geleni vermek istediğini söyleyen Ghezzal, "Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Zor zamanlar geçirdim. Geçen sezon benim için çok zordu. Neredeyse hiç oynayamadım. Bu sezon başı kampına iyi başladım ama sakatlık yaşadım. Geri dönmenin, arkadaşlarımla olmanın keyfini yaşıyorum. İçerde oynuyoruz, umarım kazanırız. Sezonun geri kalanında Beşiktaş için elimden geleni yapmak istiyorum. Valentin Rosier ile güzel anlarımız var. Umarım takıma yardım ederim ve herkesi mutlu ederiz." dedi.

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