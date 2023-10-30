Beşiktaş - Gaziantep FK maçında 'Yönetim istifa' sesleri! Bu kez Burak Yılmaz'a da tepki...

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Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Beşiktaş, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un kafa golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

BURAK YILMAZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Burak Yılmaz, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Bodo Glimt maçına göre Gaziantep FK karşısında 6 değişikliğe gitti. Karşılaşmada Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar’ın yerine Ersin Destanoğlu, Eric Bailly, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun 11’de şans buldu. Burak Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Bakhtiyor, Salih Uçan, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun 11’ini sahaya sürdü.

SİYAH-BEYAZLILARDA TAM 10 EKSİK

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Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sakatlık ve cezadan dolayı toplam 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan’ın yanı sıra Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok maç kadrosunda yer almadı.

SAVUNMA DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Burak Yılmaz, sakat oyuncular nedeniyle değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Genç teknik adam; sakatlıkları nedeniyle görev yapamayan Colley ve Masuaku’nun yerine Bailly ile Zaynutdinov’u sahaya sürdü.

HADZIAHMETOVIC LİGDE İLK KEZ KULÜBEDE

Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, bu sezon ligde ilk kez kesik yedi. Süper Lig’de oynanan 9 karşılaşmanın tamamında 11’de başlayan Hadziahmetovic, Gaziantep FK karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin bu sezon oynadığı 18 maçın 17’sinde 11’de görev almıştı. Hadziahmetovic, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Neftçi Bakü ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı.

SALİH UÇAN VE BAILLY 2 MAÇ SONRA 11’DE

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Beşiktaş’ta Salih Uçan ve Eric Bailly, 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerlerini aldı. İstanbulspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada görev alan iki futbolcu daha sonra sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Galatasaray derbisi ve Bodo Glimt deplasmanında formalarından ayrı kalan iki futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’deki yerlerine döndü.

GÖKHAN İNLER İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Gökhan İnler, ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş, transfer döneminde Gökhan İnler ile bu sezon futbolcu, gelecek sezondan itibaren ise sportif direktörlük için anlaşmaya varmıştı. Takımla çalışmalarda yer alan tecrübeli futbolcu, karşılaşma kadrolarına ise dahil edilmemişti. Sakat oyuncuların çokluğunda Gökhan İnler karşılaşma kadrosunda yer aldı.

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YÖNETİM İSTİFA SESLERİ DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti. Beşiktaş’ta alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepkilerini dile getiriyordu. Taraftarlar, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde de tepki göstermeye devam etti. Tribünler mücadele öncesinde ’Yönetim İstifa’ şeklinde tempo tuttu.

Tribünlerin istifa tezahüratları maç boyunca devam etti.

SUMUDICA’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının 11’inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Markovic ve Jevtovic’in yerine Gradel ve Riascos’a ilk 11’de görev verdi.

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Kırmızı-siyahlı ekip şu 11 ile sahada yer aldı: "Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N’Koulou, Djilobodji, Morais, Gradel, Furkan Soyalp, Maxim, Riascos, Draguş."

ALEXANDRU MAXIM BU KEZ RAKİP OLDU

Gaziantep FK’nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim, eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk 11’de görev aldı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Gaziantep FK ligden çekilmiş, kadrodaki bazı oyuncular başka takımlarda görev yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip de 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Maxim’i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Maxim, sezonun sona ermesinin ardından ise Gaziantep FK’ya geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’a karşısında ilk 11’de görev alırken eski takıma karşı ilk kez görev yaptı.

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TEPKİLERDEN BURAK YILMAZ DA NASİBİNİ ALDI

Yönetimi istifaya davet eden Beşiktaş taraftarları, ilk yarının bir bölümünde teknik direktör Burak Yılmaz'a da tepkisini dile getirdi.

Taraftarlar, 'Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor' tezahüratı yaptı.

DEVRE ARASINDA TAKIMI TRİBÜNLERE ÇAĞIRDILAR AMA...

İlk yarı 0-0 sona erdikten sonra Beşiktaş taraftarları, takımı tribünlere çağırdı. Futbolcuların tribünlere yöneldiği anda tribünler takımı ıslıklamaya başladı. Tribünlerin ıslıklama sebebi ise futbolcuların tamamının tribüne gelmemesi oldu.

Futbolcular da taraftarı alkışlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

GOLLERDEN SONRA YÖNETİME TEPKİ SÜRDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un gollerinden sonra da 'Yönetim istifa' tezahüratlarını sürdürdü.