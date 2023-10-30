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Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

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#Beşiktaş#Cumhuriyet#Koreografi
Beşiktaştan Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 20:33

Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK ile karşılaştığı maç öncesi siyah-beyazlı tribünler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel hazırladığı koreografiyi sergiledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının da bulunduğu koreografide, “Akaretler'den Cumhuriyet'e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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SİYAH-BEYAZLILAR 100’ÜNCÜ YIL ÖZEL FORMASIYLA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş, Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı. Beşiktaş’ta Gaziantep FK karşılaşması öncesinde forma problemi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla saha çıkmak istemiş ancak bu talep öncesinde kabul edilmemişti. Yapılan girişimler sonucunda Gaziantep FK, beyaz formayla sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 100’üncü yıl özel formasıyla sahada yer aldı.

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GAZZE UNUTULMADI 

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze’yi de unutmadı. Kale arkası tribünde ’Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze’ yazılı pankart açıldı. 

Beşiktaştan Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

 

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#Beşiktaş#Cumhuriyet#Koreografi

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