Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Gaziantep FK maçına devam edemedi

Haberin Devamı

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan ve çok sayıda eksiği olan Beşiktaş'ta bir de Rachid Ghezzal şoku yaşandı.

Sakatlanan Cezayirli futbolcu 21. dakikada kenara geldi. 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

TAM 10 EKSİK

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sakatlık ve cezadan dolayı toplam 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan’ın yanı sıra Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok maç kadrosunda yer almadı.