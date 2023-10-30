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Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Gaziantep FK maçına devam edemedi

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#Beşiktaş#Ghezzal#Gaziantep FK
Beşiktaşta Ghezzal şoku Gaziantep FK maçına devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 20:28

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan ve çok sayıda eksiği olan Beşiktaş'ta bir de Rachid Ghezzal şoku yaşandı.

Sakatlanan Cezayirli futbolcu 21. dakikada kenara geldi. 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

TAM 10 EKSİK

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sakatlık ve cezadan dolayı toplam 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan’ın yanı sıra Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok maç kadrosunda yer almadı.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Gaziantep FK

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