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Beşiktaş'ta seçim tarihi öne alındı! İşte yeni tarih...

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#Beşiktaş#Seçim#Beşiktaş Olağanüstü Seçim
Beşiktaşta seçim tarihi öne alındı İşte yeni tarih...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 19:10

Beşiktaş, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihlerinin öne alındığını açıkladı. Seçim tarihi daha önce 17 Aralık olarak açıklanmıştı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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#Beşiktaş#Seçim#Beşiktaş Olağanüstü Seçim

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