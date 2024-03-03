Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası protokol tribününde olay çıktı! Hasan Arat'tan tepki: Bu rezalet nedir?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı.

Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmanın ardından tansiyon yükseldi.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli paylaşırken protokolde sinirler gerildi.

"BU REZALET NEDİR?"

Galatasaray'ın paylaşımını yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sarı kırmızılı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi.

İki takım yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

PUAN FARKI GÖNDERMESİ

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Derbi sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'ın arasındaki puan farkının 29'a çıkmasının ardından sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar puan tablosunu paylaşarak "FARK VAR" notunu düştü.

"ALTINDA BAŞKA BİR ŞEY ARAMAYIN"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunurken gerilime de değindi.

Hakem kararlarını eleştiren Feyyaz Uçar, "Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli, son paslarda isabetli davransaydık skor farklı olabilirdi. Oyunu çabuk başlatma çabalarımız, maçın hakemi tarafından engellendi. Maçın yavaş bir tempoda olmasına katkıda bulundu maçın hakemi. Biz bugün bir yıldönümünü kutlamak için buradaydık dostlar. Kuruluş yıldönümümüzü... Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı. Yine dolup taşacaktı. Biz kendi yıldönümümüzü kutluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka bir şey aramayın. Doğduğumuz günü kutladık. Onun için bu kadar taraftar geldik. Büyük Beşiktaş taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

"BU HAREKET HİÇ YAKIŞMADI

Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma tepki gösteren Feyyaz Uçar, "Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak, görüşmek istemiyoruz. İyi niyetle görüşürüz, tartışırız. Bu hareket hiç yakışmadı. Bunu belirtmek istiyorum. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

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"ASIL ÖZÜR DİLENECEKSE BİZDEN ÖZÜR DİLENMESİ LAZIM"

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan biriyle ilgili olarak siyah-beyazlı yöneticilerle arasında geçen diyalogla ilgili konuşan Öztürk, “Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. ‘Bu ne’ diye sordu, ‘Sosyal medya paylaşımı’ dedim. Hasan Arat da ‘Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz’ dedi. ‘Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen’e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen’den ötürü bizden özür dilenmesi lazım’ dedim” ifadelerini kullandı.

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