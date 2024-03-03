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Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan derbi sonrası penaltı isyanı!

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#Beşiktaş#Santos#Süper Lig
Beşiktaşta Fernando Santostan derbi sonrası penaltı isyanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 21:26

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un açıklamaları;

Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı.

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PENALTI İSYANI

Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı.

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BUNU KABUL ETMEM

Ben hakemler konusunda konuşmayı sevmem ve bahane üretmem. Ancak Beşiktaş'ın hakkının yenmemesini istiyorum. Ben bunu asla kabul etmem.

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#Beşiktaş#Santos#Süper Lig

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