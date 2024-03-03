Beşiktaş - Galatasaray derbisinde penaltı tartışması! Karar sonrası çılgına döndü

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı maçta her iki takım da penaltı itirazında bulunurken hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauorı Icardi yerde kalırken sarı kırmızılılar penaltı itirazı yaptı.

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve pozisyonda penaltı olmadığı belirtti.

BEŞİKTAŞ DA PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile giriştiği ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.

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Cenk Tosun penaltı kararı çıkmamasına sert tepki gösterdi ve sarı kart gördü.