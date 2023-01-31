Beşiktaş 6’da 6 için Fatih Karagümrük karşısında

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Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Beşiktaş, 22. hafta maçında bu akşam Vavacars Karagümrük’e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kartal’da tedavileri süren Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynamayacak. Konuk ekipte ise gözler bugün yeni transferler Adem Ljajic, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci, Brahim Darri ve Bruno Rodrigues’de olacak. Bu isimler bugün Andrea Pirlo’dan forma bekleyecek.

ALANYA-SiVAS

Bugün ayrıca Alanyaspor-Sivasspor maçı oynanacak. Alanya’daki maç 17.00’de başlayacak.