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Dünya devinden Merih Demiral'a kanca! Resmi teklif yapıldı, bonservis bedeli...

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#Transfer#Merih Demiral#Serie A
Dünya devinden Merih Demirala kanca Resmi teklif yapıldı, bonservis bedeli...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 19:11

Serie A'da Atalanta forması giyen milli savunmacı Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kariyerinde daha önce Serie A'da Sassuolo ve Juventus'ta oynayan Merih, bir başka İtalyan devine daha transfer olabilir...

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İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın 24 yaşındaki yıldız savunmacısı Merih Demiral, dünya devine transfer olmak üzere.

Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olarak Serie A'ya ilk adımını atan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu.

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Torino ekibi Juventus'ta 2 yıl forma giydikten sonra bir diğer İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan milli futbolcu, satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta'nın oyuncusu olmuştu.

2021-22 sezonundan bu yana Serie A'da Atalanta formasını giyen Merih Demiral, bu sezon takımın değişmez isimlerinden olurken transferin de gözde ismi haline geldi.

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İTALYAN DEVİNİN TAKİBİNDE

Bu sezon Atalanta ile 17 lig maçına çıkan Merih, 1 de gol kaydederken Milano ekibinin radarına girdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Serie A devi Inter, Paris Saint-Germain'e transfer olması beklenen stoper Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih Demiral ile doldurmak istiyor.

TRANSFER YAZA KALABİLİR

Inter ile PSG'nin Milan Skriniar transferini ocak ayında bitirmek istediği kaydedilirken oyuncunun gitmesi durumunda Milano ekibinin Merih için girişimde bulunacağı öne sürüldü.

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Inter ve PSG'nin anlaşamaması ve transferin sezon sonuna kalması durumunda ise İtalyan ekibinin Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı kaydedildi.

Öte yandan Inter'in, Merih'in kulübü Atalanta'ya resmi teklifte bulunduğu ve Skriniar'dan gelecek 20 milyon Euro'yu transferde kullanmayı planladığı belirtildi.

ÇALHANOĞLU İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Merih Demiral, Inter'e transfer olması halinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımda forma giyecek.

Atalanta'da Şampiyonlar Ligi, Serie A, Avrupa Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 59 maça çıkan Merih Demiral, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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#Transfer#Merih Demiral#Serie A

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