Manchester City'de beklenmedik ayrılık! Joao Cancelo Bayern Münih yolcusu

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Bayern Münih, Premier Lig devi Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

The Athletic'in aktardığı habere göre, Bayern Münih, sakatlanan Mazraoui'nin boşluğunu Joao Cancelo ile doldurmayı planlıyor.

Pep Guardiola'nın gözde oyuncularından olan Joao Cancelo için Bavyera temsilcisinin 70 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduracağı kaydedildi.

2019-20 sezonundan Dünya Kupası'na kadar Pep Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinde olan Portekizli oyuncu, kupa dönüşü sonrası Everton, Tottenham ve Wolves maçlarında formasını kaptırdı.

Serie A ekibi Juventus'tan 65 milyon Euro'ya transfer edilen Cancelo, Manchester City'de 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.