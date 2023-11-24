Berke Özer'den özel açıklamalar: Manchester City ile görüştüm, Arda Turan sabahlara kadar çalışıyor, Caner Erkin'i böyle sevdik...

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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Spor Arena Youtube Kanalı'na özel bir röportaj verdi.

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Berke Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçen sezon Ümraniyespor ile farklı bir tecrübe yaşadım. Ligin alt sıralarında baskıyla mücadele etmeyi tecrübe ettim. Daha sonra tekrardan buraya döndüm. Bu sezona güzel başladık, nazar değdirmek istemiyorum. Önemli olan nasıl bittiği. Takım, teknik ekip ve personal çok iyi bir aile olduk. Haftalarca uzun vakitler çalışıyoruz. İnşallah karşılığını alırız. Gereken ortamı kulübümüz de bize sağlıyor. Saha içinde ve dışında mutluyuz. İnşallah bunu sürdürürüz.

"EYÜPSPOR'UN UZUN VADELİ PLANLARI VAR"

Burası sadece şampiyon olmak isteyen bir kulüp değil. Uzun vadeli planları olan bir kulüp. Bütün yatırımlardabu görülebiliyor. Başkanımızın, Fatih başkanımızın ve hocamızın güzel planları var. Hepimiz de bu planlara inanıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum.

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"ARDA TURAN SABAHLARA KADAR ÇALIŞIYOR"

Arda Hoca birçok açıdan kendini çok geliştirmiş, eğitmiş, eğitmeye devam eden bir hoca. KEndisiyle daha önce Milli Takım'da da çalışmıştım oyuncu olarak. Sabah tesise gelip gece gittiğini, sabahlara kadar ekibiylebirlikte çalıştığını görüyoruz. Buy da bizi motive ediyor. Teknik, taktik birçok tecrübesi var. Barcelona, Atletico Madrid... Dünyaca ünlü birçok teknik adamla çalışmış. Oyuncuyla iletişimi çok iyi. Kiminle nasıl konuşması gerektiğini çok iyi biliyor. Bazen espri yoluyla bir şey söylüyor, hem sizi yüceltiyor hem de hatanızı anlamanızı sağlıyor. Takıma çok net yansıyor bu. Oynamayan oyuncularda ister istemez bir moral düşüklüğü olur ama bizde tam tersi. Her oyuncu takım için her şeyini veriyor. İlk defa böyle bir takımda oynuyorum.

Bazen maç analizinde bir oyuncuya yanlışını söylersiniz ve oyuncu alınabilir. Ama hocamız öyle söylüyor ki size hem gülüyorsunuz hem de mesajı alıyorsunuz. Altay maçında bir pozisyon vardı onu izliyorduk. Rakibin gol attığı bir pozisyon vardı ama ofsayttı. Ben de topa hamle yapmamıştım. 'Berke yan hakemliğe de başladığı için ofsaytları da önceden görüyor o yüzden atlamadı' diye bir espri yapmıştı. Oyuncu olarak verdiği mesajı da anlıyorsunuz. Caner abiyle şakalaşmaları var. Bir şey söylediği zaman gerçekten önem veriyorsunuz.

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"ATLETICO MADRID İDMANLARI YAPIYORUZ"

Sezon başı yaptığımız birçok idman Atletico Madri idmanıydı. İzleyince biz de şaşırmıştık. Sadece bu takımlarda oynamak yetmiyor, gerçekten çok çalışan bir hocamız var. Tesiste saatlerce çalışıyor, evinde de çalıştığını biliyorum. Sadece oralarda oyndığı için iyi hoca değil, dünyayı da takip edip kendini güncel tutuyor. Biz de bunu sahada hissediyoruz.

"CANER ERKİN'E ALIŞTIK ARTIK"

Caner abiyle çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Birçok tecrübeli takım arkadaşım var. Saha dışında da zamanımız birlikte geçiyor. Tesise gelmek bize motivasyon oluyor. Mutlu hissediyoruz geldiğimizde. Bunda da o tarzoyuncuların etkisi çok büyük. Sadece iyi günde değil zor günde de bu oyuncuların etkisi oluyor. Zor anlarda takımı ayağa kaldıracak oyuncularımız var. Genç oyunculara her türlü desteği verecek oyuncularımız var.

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Caner abiye biz alıştık artık. Bu yaşta bu hırsla sahada olmak çok özel. Bazı insanlar böyledir, tepkilerini sert veya argo kelimelerle verirler. Bunu duymazsınız bile. Kendisi de bunlardan sonra çok gülüyor, biz de gülüyoruz. Alınganlık yok. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, bizi çok mutlu eden özel bir oyuncu. Onu çok seviyoruz. Kendisiyle çok komik anılarımız var. Sabahlarakadar kahkaha attığımız günlerimiz var.

"MİLLİ TAKIM'LA GURUR DUYDUM"

Milli Takım için çok mutluyum. Bundan 5 yıl önce Almanya maçını konuşsak galibiyet ve beraberlik sürpriz olurdu. Kendi sahalarında ezerek mağlup ettik. Tüm ülkenin mutlu olduğu bir oyun. Herkesin görmek istediği buydu. Gurur duyduk. İnşallah bu başarıyı EURO 2024'te de görürüz.

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Her Türk oyuncunun hedefi Milli Takım'dır. Bu sezon oynadığım için böyle bir isteğim var ama beklenti değil. Çok değerli kalecilerimiz var. Bize düşen performansımızla onların işini zorlaştırmak. En doğru kararı hocamız verecektir. Orada olmazsak da sonuna kadar destekleriz.

"ARDA GÜLER İLK GÜN DE ÇOK ÖZELDİ"

Arda Güler ilk günden beri çok özel oyuncuydu. Hakkında herkes konuşuyor ama ben bunu çok doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'nin de katkısı var ama Arda her şeyi kendisi yaptı. İlk çıktığı günde de özel bir oyuncuydu. Geliştirecek yanları vardı ama sahada olmayı hak ediyordu. Onun için çok mutluyum. Talihsiz sakatlıklar oldu, Allah beterinden saklasın ama önünde uzun yıllar var. İnşallah oynayıp bizi de gururlandıracaktır.

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"HER TÜRK OYUNCU AVRUPA'YI TECRÜBE ETMELİ"

Belçika'da iki yılda çok önemli tecrübeler edindim. Futbolun farkı yönünü tanıdım. O iki sene beni psikolojik açıdan çok rahatlatmıştı. Portekiz hedefimiz vardı ve öyle bir tercih yaptım. İstediğimiz gibi olmadı ve geri döndüm. Daha 23 yaşındayım, önümüze çok fırsat gelebilir. Şu anda tek hedefim burada şampiyon olmak. Avrupa'da her Türk oyuncunun tecrübe etmesi gereken şeyler var. Futbol çok farklı şekilde oynanıyor. İnşallah her Türk oyuncu bizi Avrupa'da temsil eder.

"MANCHESTER CITY, CHELSEA VE JUVENTUS İLE GÖRÜŞTÜM"

Altınordu'dayken Manchester City ile görüşmüştüm. Chelsea ve Juventus'la da görüşmüştük. Daha sonra Fenerbahçe'ye gittim. Her Türk oyuncunun hayalidir bu kulüplerde oynayabilmek. O dönem bir fırsat olmuştu ama Altınordu izin vermemişti. Henüz gencim, yeni fırsatlar çıkabilir.

"ALTAY'IN MANCHESTER UNITED'A GİTMESİ ÇOK GÜZEL"

Altay için çok mutluyum. En iyisi oldu. Hak ettiği bir yerde. İnşallah en kısa zamanda forma şansı bulacaktır. Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da birlikte çalıştık. Yazı da beraber geçirdik. Çok mutluyum onun için.

BERKE ÖZER İLE QUIZ

En mutlu olduğun an: Son dakika golüyle kazandığımız Galatasaray maçı

En üzüldüğün an: Portekiz'deyken. Bir karar verip gitmiştik ama o kararın doğru olmadığını anladım. Çok zor bir dönemdi benim için. Farklı teklifler de vardı Türkiye'den ve yurt dışından. Oynayamadığım bir 6 ay olmuştu, farklı beklentilerle gitmiştim ama olmadı.

En kötü oynadığın maç: Altınordu'dayken bir Rizespor maçım vardı. 16-17 yaşındaydım. Hatalıbir gol yemiştim, etkisinden çıkamamıştım. 4-3 kaybetmiştik, 4 golü de hatalı yemiştim.

Seni en çok etkileyen stadyum: Frankfurt Stadyumu çok güzeldi. Ortasında NBA salonlarındaki gibi ekranlar vardı. Onun dışında Saracoğlu diyebilirim. Atmosfer ve destek anlamında. Kadıköy'e ilk çıktığımda 18 yaşındaydım. Çok büyük bir destek olmuştu. Çok özel bir andı benim için.

Beraber oynadığın en yetenekli futbolcu: Arda Güler, Mesut Özil. Birini seçeceksem Mesut abinin prime dönemine denk gelmedik, Arda'yı seçerim.

En çok zorlayan futbolcu: Birçok futbolcuya karşı oynadım. Vinicius Jr, Foden... İngiltere maçında Sancho'yu söyleyebilirim. Sol kanatta oynuyordu, ilk 45 dakikada üç kere sağ bek değiştirdi hocamız. Yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Çok etkilenmiştik.

Rol modelin: Volkan Demirel'i söyleyebilirim.

Beraber oynadığı oyunculardan kurulu ilk 11: