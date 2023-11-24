Süper Lig'de 2023 / 2024 sezonu şampiyonunu 2 puan farkla belirlediler! Çılgın puan ortalaması... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

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Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için çarpıcı bir tahmin yaptı.

MANCHESTER CITY'DEN 8 PUANLIK FARK

Euro Club Index verilerine göre Premier Lig'de Manchester City 88 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Liverpool ise 80 puanla 2. sırada kalacak.

Bundesliga'da ise 85 puana ulaşan Bayern Münih ipi göğüsleyecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Leverkusen ise 77 puan toplayacak.

REAL MADRID 90 BARAJI AŞIYOR

La Liga'da ise Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in 69.4'lük mevcut yüzdeyle ve 92 puanla ligi önde tamamlayacağı öngörüldü. Barcelona için tespit edilen ligi bitirme derecesi ikincilik olurken Katalanların La Liga'yı 85 puanla tamamlayacağı ifade ediliyor.

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SÜPER LİG'DE GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR

Euro Club, Trendyol Süper Lig için de analiz yaparken yarışın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçeceği öngörüldü.

Verilere göre Galatasaray 96 puanla ligi zirvede tamamlayacak. Fenerbahçe ise 94 puanla ikinci sırada yer alacak. Bu ikiliyi Beşiktaş 76 puanla takip edecek.

Mevcut durumda Galatasaray'ın şampiyonluğunu yüzde 56.3 ihtimal olarak belirleyen sistem Fenerbahçe'nin ligi önde bitirme yüzdesini 43 olarak belirledi.

Euro Club İndex'e göre dördüncülük için en güçlü aday Trabzonspor. Bordo Mavililer, 71 puanla ligi 5. sırada bitireceği öngörülen Adana Demirspor'un 8 puan önünde konumlandırılmış.

HANGİ TAKIMLAR DÜŞECEK

Analiza göre İstanbulspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve İstanbulspor küme düşmenin en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Sistemin analizi devre arası gerçekleşecek transferlerin ardından tekrar şekillenecek.

34 YILDIR 90 PUAN BARAJI AŞILMIYOR

Analizlerin tutması halinde Süper Lig'de 34 yıl sonra ilker yaşanacak. Lig tarihinde 90+ puan barajına ulaşan iki takım bulunuyor. 1987-88 şampiyonu Galatasaray (90 puan) ve 1988-89 şampiyonu Fenerbahçe (93 puan). Bu iki takım ligin 18 takımla oynandığı sezonlarda bu puanlara ulaştı. Bu sezon iki lig 20 takımla oynanıyor.

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ŞU AN FENERBAHÇE ZİRVEDE

Ligde ilk 12 haftada 31 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray ile aynı puanda olmasına karşın averaj farkıyla zirvede yer alıyor. Zirveyi 22'şer puanlı Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kayserispor takip ediyor.

Şu an için küme düşme hattında ise Alanyaspor, Başakşehir, Samsunspor ve İstanbulspor yer alıyor.