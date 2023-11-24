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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Üst üste üçüncü sakatlık sonrası...

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Real Madridden Arda Güler kararı Üst üste üçüncü sakatlık sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 10:56

Real Madrid, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve üst üste 3 sakatlık yaşayan Arda Güler için yeni bir karar aldı.

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Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler için yeni bir karar alındı.

ÜST ÜSTE TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden Arda Güler, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı. Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti. Forma giymek için hazırlanan milli yıldız bir kez daha sakatlanırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI

Arda Güler, ""Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtilmişti.

Real Madridden Arda Güler kararı Üst üste üçüncü sakatlık sonrası...

REAL MADRID'DEN 'ÖNLEM' KARRI

Defensa Central'de çıkan son habere göre; Real Madrid'den Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili herhangi bir tarih verilmeyecek.

Haberde; Arda'nın sadece sahaya odaklanmasını sağlanacağı ve sabırlı olunacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca Arda Güler ile yetkililerin bir görüşme gerçekleştirdi ve genç yıldıza dönüşü konusunda herhangi bir baskı yapılmayacağının iletildiği vurgulandı.

VALVERDE HATIRLATMASI

Fede Valverde'nin de Kastilla'daki döneminde aynı sorunları yaşadığı ancak atlatıp takıma büyük katkı verdiği ifade edilirken Arda Güler'in de kulübe katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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