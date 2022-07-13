Bayern Münih'te Lewandowski krizi sürüyor! Almanya'ya tek başına döndü, sebebi ölüm tehditleri... Barcelona'dan yeni teklif

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Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz ay takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde açıklayan yıldız golcü, henüz sorun çözülmediği için kulübün sezon öncesi çalışmalarına katılmak üzere Almanya'ya geldi.

"BAYERN CİDDİYETSİZ BİR KULÜP"

Lewandowski, liglerin bitimiyle gittiği Polonya Milli Takımı kampında katıldığı basın toplantısında Bayern Münih ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış ve takımdan ayrılmak istediğini resmen açıklamıştı.

"Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Orada oynamaya devam etmem için bir ihtimal görmüyorum. Bayern ciddiyetsiz bir kulüp, artık orada oynamak istemiyorum. Transferim en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

BAYERN UCUZA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lewandowski'nin sert açıklamaları sonrasında gözler Bayern Münih'e çevrilmişti. Sportif direktör Hasan Saliamidzic ve CEO Oliver Kahn, Polonyalı golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmadıklarını söylemişlerdi.

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Salihamidzic; "Lewandowski bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu." demiş, Oliver Kahn ise oyuncuyu ederinin altında satmayacaklarını belirtmişti.

MÜNİH'E TEK BAŞINA GELDİ

Transfer bilmecesi çözülemeyen Lewandowski, sağlık kontrolleri ve sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini bitirip Münih'e geldi. 33 yaşındaki golcü futbolcunun Almanya'ya tek başına gelmesi, eşini ve çocuklarını getirmemesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ SEBEBİYLE GETİRMEDİ"

Polonya basını, Lewandowski'nin Münih'e ailesi olmadan, tek başına gitmesinin sosyal medyadan eşine yönelik gelen ölüm tehditleri olduğunu öne sürdü. Haberde Barcelona'ya transferinin tamamlanmasını bekleyen Lewandowski'nin kendisine ve eşine gelen tehditlerden çok sıkıldığı ve bu sebeple Münih'e tek başına gelmeyi tercih ettiği ifade edildi.

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BARCELONA'DAN YENİ TEKLİF: 50 MİLYON EURO

RMC Sport'un haberine göre Lewandowski için daha önce 30 ve 40 milyon euroluk iki teklif yapan ve Bayern tarafından reddedilen Barcelona, 33 yaşındaki gol makinesi için 50 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan kulübü, sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Lewa için daha yüksek bir rakama çıkmak istemiyor.

PSG YAKIN TAKİPTE! BAYERN 70 MİLYON EURO İSTİYOR

Lewandowski'nin Barcelona ile anlaştığı yönündeki haberler uzun süredir çıkıyor olsa da Polonyalı golcü için yeni adres Paris de olabilir. Fransa basınına göre PSG, Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor. Neymar'ın ayrılma ihtimalini de düşünen PSG yönetimi, ileri uca Lewandowski'yi koyarak Mbappe, Messi ve Lewa üçlüsüyle sezona girmeyi güçlü bir plan olarak tutuyor.

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Barcelona'nın 50 milyon euroluk teklifine henüz yanıt vermeyen Bayern Münih'in Lewandowski için 70 milyon euro istediği biliniyor. 33 yaşındaki oyuncu bu yaz bir takıma transfer olmazsa ara transfer döneminde bedelsiz olarak sonraki sezon için bir takımla anlaşabilir.

2014'TE DORTMUND'DAN BEDELSİZ GELİP REKORLARI ALTÜST ETMİŞTİ

Robert Lewandowski, 2014 yılında Borussia Dortmund'dan bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih ile 374 maça çıkan Polonyalı golcü, 344 gol atıp 72 de asist yaptı.

Dortmund formasıyla iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Lewa, Bayern'de geçirdiği her yıl(toplam 8) lig şampiyonluğu yaşadı. 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Lewandowski 3 Almanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

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Bundesliga'da toplam 7 kez gol kralı olan Lewandowski, bunların 6'sını Bayern formasıyla yakaladı. 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. 2020/21 sezonunda Bundesliga'da attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971/72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömdü.

Lewandowski 2020 ve 2021 yıllarında dünyada yılın en iyi futbolcusuna FIFA tarafından verilen The Best ödülünün sahibi oldu.