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Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı! Aldatma iddiaları...

#Francesco Totti#Ilary Blasi#Roma
Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı Aldatma iddiaları...

İtalyan futbolunun ve Roma'nın efsanesi Francesco Totti ile 20 yıllık sevgilisi, 17 yıllık eşi Ilary Blasi boşandı. Roma'nın Kralı ve Kraliçesi olarak adlandırılan çiftin ayrılık sebebinin karşılıklı aldatma olduğu ortaya çıktı.

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İtalyan futbolu ve Roma kulübünün efsanesi olan Francesco Totti, 20 yıllık sevgilisi ve 17 yıllık eşi Ilary Blasi ile ayrıldı.

İtalyan magazin dergisi Chi'nin haberine göre ünlü çift bir süredir birbirlerini aldatıyordu ve sonunda ayrılık kararı aldı.

TOTTI VE ILARY BLASI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Totti ve televizyon sunucusu Ilary Blasi, İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada Totti ile ayrıldıklarını doğruladı.

Blasi açıklamasında; "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın efsane kaptanı Totti ise; "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ama ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her zaman güvendim ve saygı duydum." diye konuştu.

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Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı Aldatma iddiaları...

ALDATMA İDDİALARI! 'FOTOĞRAFINI YAYINLAYACAĞIZ'

Francesco Totti ve Ilary Blasi, boşanmalarının ardındaki sebebin birbirlerini aldatmaları olduğu yönündeki haberleri yalanlasa da magazin dergisi Chi, ikilinin yıl başından bu yana ayrı yaşadıklarını ve ilişkileri olduğunu iddia ediyor.

Bu iddiasını bir adım ileri yaşıyan Chi, Totti'nin yeni sevgilisi Noemi Bocchi ile fotoğrafını bir sonraki sayısında yayınlayacağını duyurdu.

Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı Aldatma iddiaları...

TELEVİZYONDA GÖRÜP AŞIK OLMUŞTU

Profesyonel futbolculuk kariyerinde yalnızca Roma forması giyen Totti, 2002 yılında televizyonda bir yarışma programını sunarken gördüğü Ilary Blasi'ye aşık olmuştu. İkili bir süre sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. 2005 yılında televizyonlardan canlı yayınlanan bir düğünle evlenen çift, Roma'nın Krali ve Kraliçesi unvanını aldı. Ünlü çiftin Christian, Chanel ve Isabel isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.

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Francesco Totti ve Ilary Blasi boşandı Aldatma iddiaları...

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#Francesco Totti#Ilary Blasi#Roma

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