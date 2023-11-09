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Bayern Münih - Galatasaray maçı Alman basınında manşetlerde! "Galatasaray rahatsız ediciydi... El kol yapıp kulübeye gitti"

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#Galatasaray#Bayern Münih#Tuchel
Bayern Münih - Galatasaray maçı Alman basınında manşetlerde Galatasaray rahatsız ediciydi... El kol yapıp kulübeye gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 13:34

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maç, Alman basınında geniş yankı buldu.

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Galatasaray’ın deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Alman basını mücadeleye geniş yer ayırdı.

Sarı kırmızılı takım, ilk maçta olduğu gibi dün gece de iyi bir futbol ortaya koyarken, Alman basını Bayern'in 2-1'lik galibiyetini manşetlere taşıdı. Alman basınında Galatasaray'la ilgili çarpıcı yorumlar vardı.

İşte dev maçın ardından Alman basınına yansıyanlar:

Bayern Münih - Galatasaray maçı Alman basınında manşetlerde Galatasaray rahatsız ediciydi... El kol yapıp kulübeye gitti

"MUSIALA'NIN SAKATLIĞI GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

KICKER: Bayern, Şampiyonlar Ligi A Grubunda hakimiyetini sürdürüyor. Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Münih ilk olarak 16 turuna yükseldi. Ancak Musiala'nın sakatlığı bu başarıya gölge düşürdü.

Bayern Münih - Galatasaray maçı Alman basınında manşetlerde Galatasaray rahatsız ediciydi... El kol yapıp kulübeye gitti


"NEUER, ULREIC KADAR ZORLANMADI"

SPOX: Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna planlanandan önce yükseldi. Harry Kane, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette iki gol attı. İstanbul'daki ilk maçta olduğu gibi (3:1) Galatasaray maça cesur ve agresif bir şekilde çıktı ancak bu kez Bayern maçın başından itibaren kararlıydı. Galatasaray kendisinden beklenen rahatsız edici oyunu ortaya koydu, mücadelede şiddetliydi ve her fırsatta saldırdı. Ancak uluslararası sahneye geri dönüş yapan kaleci Manuel Neuer, ilk maçta 2. kaleci Sven Ulreich kadar zorlanmadı. 

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"MEGA SERİ, MEGA ENDİŞE"

BİLD: Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, Galatasaray maçı için şu ifadeleri kullandı; Milli takımın başında olan Nagelsmann’ın tribünden izlediği maçta Bayern kazandı. Bayern Münih'te mega seri devam ediyor, ancak mega endişeler var.

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"YAKLAŞIK 20 BİN GALATASARAY TARAFTARI VARDI"

"Tuchel'in takımı Türklere karşı oynadı. Yaklaşık 20,000 Galatasaray taraftarının tezahüratlarıyla desteklediği konuk ekip gerçekten iyi oynadı. Gol bile attılar ama ofsayt nedeniyle iptal edildi. Başlama vuruşundan önce bile Tuchel bir "deplasman maçından" bahsetti."

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Bayern Münih - Galatasaray maçı Alman basınında manşetlerde Galatasaray rahatsız ediciydi... El kol yapıp kulübeye gitti

"TUCHEL ÇOK SİNİRLENDİ, EL-KOL SALLAYIP KULÜBEYE YÜRÜDÜ"

Alman basını, karşılaşmanın başından sonuna kadar Tuchel'in gergin bir görüntü çizdiğini vurgulayarak, ‘Galatasaray da gerçekten çok tehlikeli yarattı. Devre arasından önce Neuer, Icardi’nin şutu için dünya çapında bir kurtarış yaptı. Daha sonra Torreira gol attı. Fakat golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60. dakikada Tuchel gözle görülür şekilde sinirlendi. Birkaç kez el salladı, arkasını döndü ve yedek kulübesine doğru yürüdü.’ yorumunu yaptı.

İLK ŞÜPHE: KAS LİFİNDE YIRTIK

Bild'deki haberin devamında şu ifadelere yer verildi;

"Kane maçın bitimine kısa bir süre kala iki gol attı ve Tuchel'i ile Bayern'i kurtardı. Galatasaray uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Ancak Jamal Musiala hakkında endişeler var. Orta saha oyuncusu ceza sahasındaki bir aksiyon sırasında sol arka uyluğunu tuttu. Musiala oyundan çıkmak zorunda İlk şüphe: kas lifinde yırtık. Ne kadar acı!"

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KANE'İN ÇİFTE GOLÜ KURTARDI!

SPORT1: FC Bayern, Galatasaray İstanbul karşısında uzun süre zorlandı ama sonunda golcüsü Harry Kane'e sırtını dayadı. Münih ekibi mega seriyi geliştirmeye devam ediyor.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Tuchel

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