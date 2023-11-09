×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag
Galatasaray, Şampiyonlar Liginde gruptan nasıl çıkar Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 01:26

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, grupta 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Kopenhag, İngiliz devi Manchester United'ı eli boş gönderirken grupta işler kızıştı.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında konuk olduğu Bayern Münih'e 2-1 skorla kaybetti. Danimarka'da oynanan ve gol düellosuna dönüşen maçta Manchester United'ı 4-3 yenen Kopenhag, 3 puanı hanesine yazdırırken grupta işler karıştı.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Bayern Münih karşısında tek değişiklik yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray Allianz Arena'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson'un yerine Angelino'ya görev verdi.

Gözden KaçmasınKopenhag 4-3 Manchester United / Maçta 7 gol, 1 kırmızı kartKopenhag 4-3 Manchester United / Maçta 7 gol, 1 kırmızı kartHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGünün ilk maçında Galatasaray, Bayern Münihe 2 golle kaybettiGünün ilk maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 2 golle kaybettiHaberi görüntüle

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde gruptan nasıl çıkar Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı

Haberin Devamı

FERNANDO MUSLERA 11'DE

Galatasaray'da bu maç öncesinde merakla beklenen konu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın oynayıp, oynamayacağıydı. Kasımpaşa müsabakasında sol dirseğinden sakatlanan Muslera, son iki idmanda takımla çalışmış, Almanya kafilesine dahil edilmişti. Muslera, Bayern Münih karşısında 11'de yer aldı.

Galatasaray, Bayern Münih karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Gözden KaçmasınBayern Münih 2-1 Galatasaray / Maç sonucuBayern Münih 2-1 Galatasaray / Maç sonucuHaberi görüntüle

GALATASARAY TARAFTARINDAN DEPLASMANDA YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün dışında stadın diğer bölümlerinde de yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde gruptan nasıl çıkar Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı

Haberin Devamı

İLK 3 MAÇTA 4 PUAN

A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, grupta 4 puana yükselmişti.

Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı. 

KANE'İ DURDURAMADI

Almanya'daki maçların son anlarına golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde gruptan nasıl çıkar Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı

KOPENHAG PES ETMEDİ

Danimarka temsilcisi Kopenhag, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

KALAN MAÇLAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

Grubu 3. sırada bitirecek takımın ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Kopenhag

BAKMADAN GEÇME!