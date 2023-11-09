Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Bayern ve Kopenhag kazandı, işler kızıştı

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında konuk olduğu Bayern Münih'e 2-1 skorla kaybetti. Danimarka'da oynanan ve gol düellosuna dönüşen maçta Manchester United'ı 4-3 yenen Kopenhag, 3 puanı hanesine yazdırırken grupta işler karıştı.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Bayern Münih karşısında tek değişiklik yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray Allianz Arena'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson'un yerine Angelino'ya görev verdi.

Haberin Devamı

FERNANDO MUSLERA 11'DE

Galatasaray'da bu maç öncesinde merakla beklenen konu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın oynayıp, oynamayacağıydı. Kasımpaşa müsabakasında sol dirseğinden sakatlanan Muslera, son iki idmanda takımla çalışmış, Almanya kafilesine dahil edilmişti. Muslera, Bayern Münih karşısında 11'de yer aldı.

Galatasaray, Bayern Münih karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN DEPLASMANDA YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün dışında stadın diğer bölümlerinde de yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Haberin Devamı

İLK 3 MAÇTA 4 PUAN

A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılar, grupta 4 puana yükselmişti.

Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

KANE'İ DURDURAMADI

Almanya'daki maçların son anlarına golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

KOPENHAG PES ETMEDİ

Danimarka temsilcisi Kopenhag, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

KALAN MAÇLAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

Grubu 3. sırada bitirecek takımın ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.