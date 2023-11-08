Günün ilk maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 2 golle kaybetti

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Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde konuk olduğu Bayern Münih U19 takımına uzatmalarda yediği golle 2-1 yenildi.
Almanya'da oynanan maçta Bayern Münih'in galibiyet gollerini33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan attı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın tek golü ise 56. dakikada Hamza Akman'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalarak son sırada yer aldı. Bayern Münih ise 6 puana yükseldi.
6 puana yükselen Bayern Münih ise ikinci sıraya çıktı.
Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
Alman ekibi ise sahasında lider Kopenhag'ı konuk edecek.
🦁 Hamza Akman'ın Bayern Münih'e attığı klas gol!pic.twitter.com/Stm5tOIyCf
🦁 Hamza Akman'ın Bayern Münih'e attığı klas gol!pic.twitter.com/Stm5tOIyCf—Spor Arena (@sporarena) November8, 2023