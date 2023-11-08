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Günün ilk maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 2 golle kaybetti

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#Galatasaray#Bayern Münih#Futbol
Günün ilk maçında Galatasaray, Bayern Münihe 2 golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 20:13

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

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Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde konuk olduğu Bayern Münih U19 takımına uzatmalarda yediği golle 2-1 yenildi.

Almanya'da oynanan maçta Bayern Münih'in galibiyet gollerini33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan attı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın tek golü ise 56. dakikada Hamza Akman'dan geldi.

 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalarak son sırada yer aldı. Bayern Münih ise 6 puana yükseldi.

6 puana yükselen Bayern Münih ise ikinci sıraya çıktı.

Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlayacak.

Alman ekibi ise sahasında lider Kopenhag'ı konuk edecek.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Futbol

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