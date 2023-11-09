İspanyol basınından Ancelotti'ye Arda Güler eleştirisi! 'Oynatmadım çünkü...'

Haberin Devamı

FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü haftasında oynanan Real Madrid - Braga karşılaşmasını yönetti.

Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Real Madrid, 3-0’lık skorla kazandı.

İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Brahim Diaz, 58’inci dakikada Vinicius Junior ve 61’inci dakikada Rodrygo kaydetti.

Halil Umut Meler, karşılaşmada bir sarı kart ve bir penaltı kararı verdi. 4’üncü dakikada Madrid’te Lucas Vazquez’e sarı kart veren Meler, 6’ncı dakikada ise Braga lehine penaltı kararı verdi. Topun başaına geçen Alvaro Djalo, penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Braga ise 3 puanla 3’üncü sırada haftayı tamamladı.

Haberin Devamı

Real Madrid-Braga maçını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella da tribünden izledi.

ANCELOTTİ'YE ARDA GÜLER SORUSU GELİRSE...



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'i neden oynatmadığı yönündeki soruyu cevapladı. Ancelotti, son iki resmi maçta kadroda olmasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.

"ONUNLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.

İSPANYOL BASINI ELEŞTİRDİ: ARDA'YI NEDEN OYNATMADI?

İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.

Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" şeklinmde bir anket başlattı. Kullanıcıların büyük bölümü "Bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını verirken "Daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabı da yüzde 30 civarı oy aldı.

Haberin Devamı

Öte yandan gazetedeki yorumda şu ifadeler kullanıldı:



"Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.