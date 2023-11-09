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Okan Buruk'tan, Galatasaray taraftarına teşekkür! "Şüpheniz olmasın..."

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi
Okan Buruktan, Galatasaray taraftarına teşekkür Şüpheniz olmasın...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 11:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün akşam deplasmanda oynadıkları Bayern Münih maçında kendilerini statta ve ekranları başında destekleyen tüm sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, dün akşam deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zorlu müsabakada kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

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Buruk, "Dün gece oynadığımız maçta bizi statta ve ekranlarının başında destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan iki maçımızda da aynı mücadeleyi sürdürüp, bir üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Oyuncularıma teşekkür ediyorumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum'' dedi.
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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi

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