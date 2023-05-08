Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama: Kolay değil

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Taraftarı önünde Galatasaray'a karşı oynamanın zorluğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, "50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz. Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdi. Yola devam edeceğiz. İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var." diye konuştu.

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BELÖZOĞLU'NDAN TARİHİ SÖZLER

Büyük laflar etmemek gerektiğini kaydeden Emre Belözoğlu, "Fenerbahçeli Emre'yim fakat bu hayat bana asla büyük laflar etmemeyi öğretti. Ve de asla 'Galatasaray'ı çalıştırmam' demem." dedi.