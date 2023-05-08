Galatasaray - Başakşehir maçında Mauro Icardi'den kritik penaltı golü! Akıllara kaçırdığı 'panenka' geldi ama...

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Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek zirvede puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da Mauro Icardi'nin penaltı golü dikkat çekti.

AKILLARA KAÇIRDIĞI 'PANENKA' GELDİ

Galatasaray, ilk yarının uzatma anlarında penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün topa hamlesi için VAR'dan izleme tavsiyesi alan Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

Icardi topun başına geçtiğinde herkesin aklına Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı 'panenka' penaltısı geldi. Ancak Arjantinli golcü sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeye yollayıp kaleciyi ters köşeye yatırdı ve takımına kritik galibiyeti getiren isim oldu.

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"PENALTIDA ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Arjantinli yıldız, maçın ardından gol atması ve galibiyetle ilgili şunları söyledi:

Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım. Şampiyonluk için daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz.

15 GOL, 7 ASİST

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Icardi, bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı. 30 yaşındaki futbolcunun 20 maçta 15 golü ve 7 sisti bulunuyor.

Icardi'nin Türkiye Kupası'nda da tek golü var.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım sahasında sadece ligin 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Yıllarca aynı takımlarda ve milli takımda birlikte oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenör olarak 3. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılmasıyla birlikte Okan Buruk, Emre Belözoğlu’na karşı 2. galibiyetini elde etti. Belözoğlu’nun da 1 galibiyeti bulunuyor.

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TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.

Taraftarlar ayrıca tribünlere, 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon', 'Yıldırmasın sizi hiçbir güç. Hedef 23', 'Şampiyonluklar senin ruhunda var' ve 'Buraya kadar siz getirdiniz. Şampiyonluk kupasını kaldıracak yine sizlersiniz' pankartları astı.

Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK: KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; sol bekte Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.

Teknik Direktör OKAN BURUK sol bekte tercihini Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'tan yana kullandı. Kazımcan son olarak Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile oynanan maça 11'de başlamış ve daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle ligde 16 maç sonra 11'de görev aldı.

Galatasaray, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

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