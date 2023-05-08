Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Mayıslar bizim demiştim..."

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamalar şu şekilde:

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ MAÇI KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE ŞAMPİYON OLUYORUZ

İlk yarı çok pozisyona girdik. Rakip kaledeydik ama rakibimiz iyi savunma yaptı. Çok net pozisyon vermesek de rakibimizin başarılı olduğu bazı anlar oldu. Savunma arkasına sarkmaya çalıştılar. Biz %100 konsantrasyonla oynadık. Çok kritik bir maçtı bu. Seyircimizle birlikte iyi mücadele ettik. Geçen haftanın tam tersi işler yaptık. Oyun içerisinde özellikle geçişlerde doğru işler yapsaydık ikinci ve üçüncü golü de bulabilirdik. Yolumuz azaldı, önümüzdeki üç maçı kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz. İnşallah bunu başarırız.

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KAZIMCAN'IN PERFORMANSI

Kazımcan genel olarak olumlu işler yaptı. Maçın başında belki heyecanla hataları oldu ama genel olarak iyi işler yaptı. Savunmada iyi işler yaptı, top ondayken doğru paslar verdi. Takımın iyilerinden biri olarak görüyoruz. İnşallah o bölgede uzun vadede iyi bir çözüm olur Galatasaray için.

MAYISLAR BİZİM DEMİŞTİM...

Geçen hafta taraftarımıza açık bir antrenman yaptık. 5'te 5 yapıp ligi bitirmek istediğimizi onlara söyledik. Maç maç bakıp, tüm maçlarımızı kazanarak finale gitmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var, iyi bir grubumuz var. Başkanımız ve yönetimimiz bizimle. Erden Bey her zaman bizimle. Onların manevi desteği bizimle. Bu birliktelikle başarıyı getiriyor. Asıl lokomotiv takımımız. Sezon başından beri hedefimiz şampiyonluktu. Daha transfer yapmadan bunu söylemiştik. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerek. Hiçbir şey bitmedi. Avantajımız var ve bunu e iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Mayıslar bizim demiştim taraftarımıza da, inşallah bunu başaracağız.