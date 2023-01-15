Barcelona'da Emre Demir için 'ayrılık' kararı!

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Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen ve geçen yaz transfer döenminde 2 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir için İspanya'dan üzücü bir haber geldi.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Barcelona B'de forma şansı bulmakt zorlanan Emre Demir'den ara transfer döneminde kendisine takım bulmasını istedi. Alınan bu kararda 18 yaşındaki Emre Demir'in kulübe ve ülkeye uyum sürecini iyi yürütememesinin etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca Emre'nin İngilizcesinin yeterli olmadığı, İspanyolcayı ise hiç öğrenemediğinin altı çizildi.

Emre Demir bu sezon Barcelona B'nin oynadığı 18 maçın 2'sinde şans buldu ve toplam 24 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun geleceği, Barcelona'ya ara transfer döneminde gelecek kiralama veya bonservis teklifleriyle belli olacak.

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"BENİ BURAYA GETİREN YÖNETİM AYRILDI"

Çıkan haber sonrası AS'a konuşan Emre Demir; "Beni isteyen bir kulüp olursa giderim ancak Barcelona'dan ayrılacağım kesin olarak söylenemez. Takım bulamazsam Barcelona B takımında oynamaya devam edeceğim. Beni buraya getiren yönetim görevden ayrıldı. Yeni yönetim, Barcelona B takımı için kontrat şartlarımın çok ağır olduğunu düşünüyor. Henüz net bir karar verilmiş değil." dedi.